'Break Free' vertelt het verhaal van Dorian

Dorian Cosijnse (28) groeit op in een fijn gezin in Arnhem. Al jong voelt ze zich aangetrokken tot mensen die het minder hebben. Ze werkt in een asielzoekerscentrum en zet zich in voor Amnesty International.

Na haar studie ontwikkelt ze zich tot een onverschrokken wereldreiziger en hulpverlener in de armste en meest afgelegen regio’s ter wereld. Haar leven eindigt op 26 maart 2022 in een uithoek van Oeganda. Vriendin Roxanne volgt veel van Dorians ervaringen via een app, maar een ontmoeting in Afrika was voor haar een brug te ver. Drie jaar na Dorians dood gaat Roxanne alsnog op zoek naar wat Dorian daar heeft achtergelaten.

'Break Free: Dorian', dinsdag 17 maart om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.