BNNVARA brengt documentaire over de Surinaamse voetbaldroom van Dean Gorré

Wanneer Dean Gorré in 2018 de kans krijgt om bondscoach te worden van het nationale voetbalelftal van zijn geboorteland Suriname, grijpt hij die met beide handen aan. Maar eenmaal aangekomen in Suriname treft hij een andere standaard aan dan hij gewend is uit zijn profverleden: spelers die niet kunnen trainen omdat ze geen geld hebben voor benzine en trainingsfaciliteiten schieten ernstig tekort.

Toch is het talent onmiskenbaar aanwezig. Met ongekende energie en doorzettingsvermogen zet Gorré alles op alles om het Surinaams voetbal op de kaart te zetten. Maar hoe ga je om met tegenslagen? En wat drijft de spelers om ondanks alle obstakels te blijven vechten voor hun land?

Dean Gorré traint zijn team twee keer per dag en brengt structuur en discipline in het elftal. Maar alleen trainen is niet genoeg, er zijn ook versterkingen nodig. Al jarenlang spelen honderden profvoetballers met Surinaamse roots op het allerhoogste niveau – van Virgil van Dijk tot Nigel Hasselbaink – maar zij mogen niet uitkomen voor het nationale elftal, omdat de Surinaamse overheid geen dubbele nationaliteiten erkent. Gorré zet zich met ongekende vastberadenheid in om deze administratieve hindernis te overwinnen. Met succes: de regelgeving wordt aangepast en Nederlands-Surinaamse profs mogen voortaan wél voor Suriname uitkomen.

Die verandering heeft impact. Spelers uit de oorspronkelijke selectie maken plaats voor de jongens die uit Nederland worden ingevlogen – en verrassend genoeg accepteren ze dat. Ze weten dat dit de enige weg omhoog is. De eerste successen werden al geboekt door de lokale spelers, die dankzij een spoedcursus betaald voetbal sterke tegenstanders wisten te verslaan. De instroom van profs uit Nederland versterkt het team verder op de weg omhoog. Maar de weg naar succes is niet zonder obstakels. Logistieke problemen, lastige uitwedstrijden en de druk van het nationale verwachtingspatroon maken het avontuur van Natio, zoals het nationale elftal van Suriname genoemd wordt, tot een ware beproeving. Toch geven Gorré en zijn spelers niet op: gewapend met talent en passie blijven ze strijden voor hun plek op het wereldtoneel.

Dean Gorré: 'Bondscoach van Suriname zijn was voor mij meer dan een baan - het was mijn levenswerk. Het kwam op een perfect moment in mijn leven en heeft me niet alleen enorm veel plezier gebracht, maar ook waardevolle levenslessen geleerd. Het was een rollercoaster, met hoogte- en dieptepunten, maar elke seconde was het meer dan waard.'

In ‘De Surinaamse voetbaldroom’ neemt regisseur Sander Coumou de kijker mee achter de schermen bij Natio. Van de kleedkamer tot de hotelkamer, van een emotionele herdenking van de SLM-ramp tot het vieren van een onverwachte overwinning – niets blijft ongezien.

