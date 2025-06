Bijzondere verhalen van Syriërs in EO-programma 'Pinksteren onder vuur'

Wat betekent Pinksteren op een plek waar het leven jarenlang bepaald is door oorlog en verwoesting? In 'Pinksteren onder vuur' bezoekt EO-presentator Arjan Lock christenen in SyriŽ. Daar vindt hij verhalen van hoop en verbinding van SyriŽrs die geloof in de toekomst hebben, ondanks de verwoesting waarin ze leven.

Na het impactvolle Pasen onder vuur gaat de reis verder in Syrië. Het land is zwaar getekend door het nietsontziende Assad-regime, een bloedige burgeroorlog en een verwoestende aardbeving.

Bijzondere ontmoetingen

Een steunpilaar voor de christenen in het dorp dat Arjan Lock bezoekt is Pater Louay. Een priester die een vaderfiguur is voor de gemeenschap. Zijn kerk werd ontheiligd door militairen: ze maakten er een keuken van en barricadeerden het kruisvormige raam. Des te emotioneler was het moment toen hij met de leden van zijn kerk eindelijk weer het raam kon openen en kruisvormig licht naar binnen scheen. 'We stonden daar met z’n allen te huilen.'

Het oorlogsgeweld wat gewone levens raakt, loopt als een rode draad door alle verhalen. Arjan Lock bezoekt ook Sameer: hij werd ontvoerd door radicale moslims en vervolgens 88 dagen lang in een graf opgesloten.

Onbreekbare verbondenheid

Arjan Lock blikt terug op een bijzondere reis rond een bijzonder thema: 'Pinksteren wordt wel het feest van de geboorte van de kerk genoemd. Tijdens mijn bezoek aan een van de oudste christelijke gemeenschappen ter wereld, in Syrië, werd die betekenis voor mij levend en tastbaar. Deze gemeenschap heeft eeuwenlang standgehouden, ondanks onderdrukking door het Assad-regime, de terreur van ISIS en de verwoestingen van een recente aardbeving. Wat me diep raakte, waren hun persoonlijke verhalen vol geloof, moed en onbreekbare verbondenheid. Pater Louay, met zijn innemende glimlach en warme aanwezigheid, is voor velen daar een bron van hoop — zonder wrok of haat, maar met liefde en vergeving. In deze mensen herkende ik de geest van Pinksteren: een levende, veerkrachtige kerk, gedragen door de Heilige Geest.'

'Pinksteren onder vuur' is op Eerste Pinksterdag, zondag 8 juni om 21.45 uur te zien bij de EO op NPO 2 en is het vervolg op Pasen onder vuur.