Bij 'Strijders' is het tijd voor de eindmissie

Onder het toeziend oog van Jeroen van Koningsbrugge zetten Ray en Dai alles op alles om hun team naar de overwinning te loodsen in een ultiem militair kampioenschap. Een competitie waar het niet alleen draait om fysieke kracht, maar ook om persoonlijke ontwikkeling, doorzettingsvermogen en teamwork.

De eindmissie. Wie moet, vlak voor de missie van start gaat, zijn of haar biezen pakken? De strijd barst nu echt los. Zware marsen, afgewisseld met heftige onderhandelingen met informanten en een observatie op een terroristisch bolwerk. Welk team is het best op elkaar ingespeeld, het sterkst en vooral het snelst?

'Strijders', maandag 2 juni om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.