'Beste Zangers' zet zaterdag Typhoon in de spotlights

vrijdag 19 september 2025
Verschillende artiesten leren elkaar op een andere manier kennen en verdiepen zich in elkaars repertoire. Onder leiding van Jan Smit staat er één van de artiesten centraal, die zijn of haar grootste en meest gekoesterde liedjes uitleent.

Typhoon, Glenn de Randamie, staat centraal. De rapper, zanger en inspirator deelt zijn verhaal over diepe dalen, zijn liefde voor vrouw Marie en zijn onwankelbare geloof. Vriendin Bente weet hem diep te raken met het indrukwekkende Niemand Kan Blijven, en ook Jacqueline Govaert ontroert Glenn met haar versie van Mama Huil Niet. Een lied dat hij schreef voor zijn moeder en dat hem zeer dierbaar is.


'Beste Zangers', zaterdag 20 september om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.


