'Andere Tijden': aidspatiënten niet alleen dankzij buddy's in de jaren tachtig

Deze aflevering van 'Andere Tijden' blikt terug op de jaren tachtig, toen aids nog een dodelijke ziekte was. Angst, vooroordelen en onwetendheid zorgden ervoor dat veel patiënten in isolement stierven.

Vrijwilligers – de zogeheten buddy’s – boden steun op een moment dat velen afstand hielden, uit angst om zelf besmet te raken. Hoe hielden deze buddy’s zich staande in een tijd waarin de ziekte zoveel angst en afkeer opriep?

Buddy’s boden niet alleen praktische hulp, maar ook nabijheid – een knuffel, een luisterend oor. Ze zorgden ervoor dat mensen met aids zich gezien voelden, steun kregen en niet in eenzaamheid hoefden te sterven. 'Andere Tijden' spreekt onder meer met Wil Heijster, buddy van onder anderen Paul van Ettekoven en vrijwilliger bij de vakanties op IJsselvliedt – een bijzonder initiatief waar mensen met hiv even konden ontsnappen aan angst en uitsluiting. Ook komen stafverpleegkundige Marianne Tenthof van IJsselvliedt en Jacques Kriek, buddy van onder anderen Terence Cook, aan het woord.

De indringende getuigenissen tonen een tijd van angst en verlies, maar ook van moed en menselijkheid.

'Andere Tijden' is hét geschiedenisprogramma met onderwerpen uit de recente geschiedenis. Voor deze onderwerpen zoeken we naar een relatie met de actualiteit, naar het opmerkelijke, onbekende verhaal, naar nieuwe feiten en naar nooit eerder in Nederland vertoonde beelden.

