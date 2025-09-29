Alle actie van Premier Padel Rotterdam exclusief bij CANAL+ en FilmBox

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
maandag 29 september 2025

Van dinsdag 30 september tot en met zondag 5 oktober verzamelt de absolute wereldtop van padel zich in Nederland. In Rotterdam Ahoy vindt voor de tweede keer het Premier Padel Rotterdam toernooi plaats.

Wedstrijden vanaf de centre court zijn zonder abonnement voor Nederlandse kijkers te zien via de website play.canalplus.nl of via de app van CANAL+. De halve finales en finales op zaterdag 4 oktober vanaf 12.00 uur en zondag 5 oktober vanaf 16.00 uur worden ook op FilmBox uitgezonden. FilmBox is een zender die onderdeel is van de CANAL+ Group en is bij bijna alle distributeurs beschikbaar (o.a. kanaal 50 bij KPN en kanaal 100 bij Ziggo). Op deze manier kunnen meer sportliefhebbers het Premier Padel Rotterdam toernooi live volgen.


Live commentaar van Nederlandse padelprominenten 
Fans kunnen de belangrijkste wedstrijden in Rotterdam van dichtbij ervaren met Nederlands commentaar van Abe Kuijl. Hij krijgt tijdens de wedstrijden gezelschap van prominente analisten uit de Nederlandse padelwereld. Onder hen bevinden zich coaches Ruud van Hees, Ivo van Dijk en Mathijs Adema en oud-internationals Marcel Bogaart en Sven Boele.  

Nederlandse toppers in actie 
Rotterdam is een van de 24 steden die Premier Padel aandoet. Dit is binnen de sport de toonaangevende tour waar alleen de beste spelers van de wereld aan deelnemen. Vier Nederlandse koppels komen in actie in het hoofdtoernooi. Bij de dames betreden Steffie Weterings en Marcella Koek de baan, terwijl bij de heren de duo’s Youp de Kroon & Julian Prins, Sten Richters & Thijs Roper en Bart van Opstal & Menno Nolten de strijd aangaan met de wereldtop.  

Premier Padel 2025 bij CANAL+ Action 
Padel is de snelst groeiende sport ter wereld. De vier grootste toernooien van Premier Padel zijn de Majors (vergelijkbaar met de Grand Slams in tennis). Daarnaast zijn er P1- en P2-toernooien en een seizoensfinale in Barcelona in december. Alle 24 toernooien van Premier Padel zijn het hele jaar live te zien exclusief op CANAL+ Action met Nederlands duo-commentaar en terug te kijken in de app van CANAL+.


Persbericht CANAL+
https://canalplus.nl
