'3 Op Reis' trekt door Ierland en Noord-Ierland

Sahil Amar Aïssa maakt een reis door Ierland en Noord-Ierland: één eiland, twee landen en een roerige geschiedenis. In de twee hoofdsteden Dublin en Belfast gaat hij op zoek naar de Ierse identiteit en hoe bepalend deze is in het leven van de jonge Ieren.

In Dublin ontmoet Sahil het Ierse muzikale collectief 'IMLÉ' en gaan de voetjes van de vloer tijdens een avondje set dancing: een traditionele volksdans die de harten van de jonge Ieren heeft veroverd. In Belfast ontmoet Sahil een jonge kunstenaar die hem meeneemt langs muurschilderingen en vertelt over de identiteit van de jonge Ieren.

'3 op Reis', zondag 28 december om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.