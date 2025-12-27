'3 Op Reis' trekt door Ierland en Noord-Ierland

Milk Inc. en andere topartiesten gaan in duet met de halve finalisten van 'The Masked Singer'
zaterdag 27 december 2025
© BNNVARA

Sahil Amar Aïssa maakt een reis door Ierland en Noord-Ierland: één eiland, twee landen en een roerige geschiedenis. In de twee hoofdsteden Dublin en Belfast gaat hij op zoek naar de Ierse identiteit en hoe bepalend deze is in het leven van de jonge Ieren.

In Dublin ontmoet Sahil het Ierse muzikale collectief 'IMLÉ' en gaan de voetjes van de vloer tijdens een avondje set dancing: een traditionele volksdans die de harten van de jonge Ieren heeft veroverd. In Belfast ontmoet Sahil een jonge kunstenaar die hem meeneemt langs muurschilderingen en vertelt over de identiteit van de jonge Ieren.


'3 op Reis', zondag 28 december om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.


3 Op Reis op tv
Zondag 28 december 2025 om 19u45  »
NPO 3
Dit reisprogramma laat zien hoe mooi onze planeet is. De avontuurlijke en enthousiaste reisreportages nodigen uit verder te kijken dan de bekende plekken. Geen massatoerisme, maar authentieke reiservaringen.
Zondag 4 januari 2026 om 19u45  »
NPO 3
Jurre eindigt zijn reis door Brazilië in Salvador. Hier leert hij over de traditie Candomblé, ontmoet hij de capoeira- en vogue-performer Puma Camillê en ziet hij een optreden van een percussieband.

