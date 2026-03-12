Wesley Sonck slaat groen uit na misselijkmakende kermisattractie in 'De Box'

Kermisplezier? Niet voor iedereen. In de vierde aflevering van 'De Box', vanavond bij VTM en op VTM GO, verhuizen de gele boxen naar de kermis, met de beruchte 'Freestyle' als decor.

De sledgehammer slingert kermisklanten - en de deelnemers van 'De Box' - tot twintig meter hoog, inclusief een flinke dosis g-krachten en draaiende bewegingen. Dat blijkt iets te veel van het goede voor Wesley Sonck. Hij komt lijkbleek uit de attractie, tot groot jolijt van Koen Wauters. Benieuwd of de extra tip het braken waard was…

'De Box', elke dinsdag en donderdag om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO. Stream 'De Box' nu al een aflevering vooruit met VTM GO+.