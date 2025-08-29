Wereldtop darts strijkt neer in Antwerpen voor de tweede Flanders Darts Trophy

MNM zorgt voor groots nostalgisch meezingfeest op Junior Eurosong The Party
vrijdag 29 augustus 2025

Met een recordaantal van 287 'one-hundred-and-eighties' en dankzij een uitzinnig publiek, werd de allereerste editie van de Flanders Darts Trophy onvergetelijk.

Van vrijdag 29 augustus om 13.00 uur tot en met zondag 31 augustus vormt Antwerpen opnieuw het epicentrum van de internationale dartswereld tijdens de tweede editie van de Flanders Darts Trophy. VTM 2 zendt alle matchen van het toernooi live uit.


Tijdens de Flanders Darts Trophy strijden in Antwerp Expo 48 spelers om een prijzenpot van 203.000 euro. Onder hen heel wat internationale kleppers. Zo zakt met onder anderen wereldkampioen Luke Littler, titelverdediger Dave Chisnall, ​ Michael Van Gerwen, Michael Smith, Gerwyn Price, Johny Clayton en James Wade de absolute wereldtop af naar Antwerpen. Thuisgooier Mike De Decker, die tijdens de Belgian Darts Open in Wieze nog de finale haalde, plaatste zich rechtstreeks voor het toernooi en verdedigt de Belgische driekleur. Dat doet hij samen met Kim Huybrechts, Mario Vandenbogaerde, Xanti Van den Bergh - broer van - en François Schweyen. Zij wisten zich via de Host Nation Qualifier te plaatsen voor de hoofdtabel en komen vandaag net als Mike De Decker in actie voor het grote publiek.

Flanders Darts Trophy, vanaf vrijdag 29 augustus om 13.00 tot en met zondag 31 augustus live bij VTM 2.


Persbericht VTM 2
