Loïc Van Impe of Stijn Rotthier? Welke Snackmaster maakt de beste nostalgie in een blikje?

'Hét fundament van elke goede apéro en de bouwsteen van elk familiefeest', volgens Mathieu Terryn. "Dé belangrijkste snack uit blik, uit de geschiedenis van de snacks uit blik', volgens Bockie de Repper.

In 'Snackmasters' leggen Bockie De Repper en Mathieu Terryn de lat meteen hoog. Ze trekken een conservenblik pure nostalgie open en zetten Zwanworstjes op het menu van topchefs Loïc Van Impe en Stijn Rotthier. Welke chef weet precies uit te zoeken hoe deze brok snackgeschiedenis in elkaar steekt? En belangrijker nog: wie maakt dé perfecte kopie van deze gezellig ronddobberende worst?

Terwijl Bockie en Mathieu in hun snackmobiel naar de Zwanworstenfabriek in Oss trekken, zetten de twee chef-koks hun tanden in de tv-worst die ouder is dan de tv zelf. Met zijn derde deelname is tv-kok Loïc Van Impe een ouwe 'Snackmasters'-rot. Loïc blogt, vlogt en influencet al jaren over eten en maakte al zowat elk denkbaar gerecht klaar op televisie. Behalve dan het worstje dat net voor de televisie het beste smaakt. Loïc neemt het op tegen Stijn Rotthier, een vriend van de sterren. Hij deed ervaring op in 't Zilte van Viki Geunes en in Likoké van Piet Huysentruyt. Maar tegenwoordig maakt hij zelf grote sier in zijn eigen zaak, Fortuin in Kontich, dat volgens Gault&Millau meteen tot de brasserie van het jaar verkozen werd. Verliezen staat dus niet in zijn woordenboek...

Loïc of Stijn? Wie fabriceert tijdens de cook-off in Hasselt - de hoofdstad van de smaak - de perfecte knak, hetzelfde rookaroma en de typische kruiding die zo kenmerkend zijn voor de Zwanworst? Stijn laat zich in ieder geval niet intimideren door de 'Snackmaster'-ervaring van Loïc. Al blijkt het nabootsen van de bedrieglijk simpele Zwanworst allesbehalve een simpele opdracht...

'Snackmasters', woensdag 1 november om 20.35 uur bij VTM.