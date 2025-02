'Voorbij de Schaamte' sluit de reeks af met een groepsgesprek

Foto: VRT Canvas - © VRT 2025

In deze laatste aflevering praat Katrien met Alexander, Veerle, Vera, Michel en Wilfried in een groepsgesprek over een aantal thema's die hen met elkaar verbindt: hoe is het om te hervallen tijdens het herstelproces van een verslaving?

Hoe vinden ze steun in hun omgeving? En wat kunnen de AA en SOS Nuchterheid betekenen in hun herstel? Katrien gaat ook met hen en met de experten Geert Dom, Eva Debusscher en Myriam Bruyninckx in gesprek over het taboe en de schaamte rond verslaving. Hoe gaan we als samenleving om met alcohol en wat kan er veranderen aan het beleid om hiermee op een meer verantwoorde manier om te gaan?

'Voorbij de Schaamte', woensdag 26 februari om 21.20 uur op VRT Canvas.