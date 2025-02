Volg het UK Open Darts vanaf vrijdag bij VTM 2

Vorig jaar schreef Dimitri Van den Bergh de UK Open Darts achter zijn naam na een nagelbijter tegen Luke Humphries, toen wereldkampioen. Hij pakte zo zijn tweede major titel in het darts.

Kan ‘Dancing Dimi’ zijn titel als UK Open Champion verlengen? Bij VTM 2 kunnen dartliefhebbers Dimitri samen met maar liefst vijf andere Belgen aan het werk zien tijdens de UK Open Darts, één van de majors en dus belangrijkste toernooien. Naast titelverdediger Dimitri Van den Bergh staan ook Mike De Decker, Kim Huybrechts, Stefaan Henderyck, Mario Vandenbogaerde en Andy Baetens aan de start van het prestigieuze toernooi. Onze zes landsverdedigers dingen mee naar een deel van de prijzenpot, die in totaal 600.000 pond bedraagt. De winnaar gaat naar huis met 110.000 pond.

Dimitri Van den Bergh en Mike De Decker mogen op vrijdag tijdens de avondsessie rechtstreeks in de vierde ronde van het toernooi starten. Het wordt nog spannend afwachten wie hun tegenstanders worden. Vanaf de vierde ronde tot en met de halve finales worden de wedstrijden namelijk per loting bepaald. De andere Belgische darters moeten hun pijlen vrijdagmiddag al slijpen tijdens de eerste drie kwalificatierondes om een plek in de vierde ronde te veroveren. De deelnemers gooien hun dartpijltjes vanop 8 verschillende podia, VTM 2 zendt zoveel mogelijk matchen van de Belgen live uit.

'UK Open Darts', van vrijdag 28 februari om 12.50 uur tot en met zondag 2 maart bij VTM 2.