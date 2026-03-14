Volg de 98ste Academy Awards op Pickx+

zaterdag 14 maart 2026

Op zondag 15 maart worden in Los Angeles de 98ste Academy Awards uitgereikt. Tijdens deze prestigieuze filmprijzen – beter bekend als de Oscars – bekroont de Academy of Motion Picture Arts and Sciences opnieuw de beste films en makers van het voorbije jaar.

De ceremonie vindt plaats in het Dolby Theatre in Hollywood en wordt dit jaar opnieuw gepresenteerd door comedian Conan O’Brien. De show is in België integraal live te volgen op Pickx+ in de nacht van 15 op 16 maart.


De strijd om de belangrijkste prijzen belooft dit jaar bijzonder spannend te worden. De film 'Sinners' doet een gooi naar maar liefst zestien beeldjes – een record in de geschiedenis van de Oscars. Ook 'One Battle After Another' doet het sterk met dertien nominaties, terwijl 'Frankenstein' en 'Sentimental Value' elk negen nominaties verzamelden. 'Hamnet' en 'Marty Supreme' volgen met acht nominaties.

Ook de genomineerden voor de acteerprijzen zijn dit jaar erg aan elkaar gewaagd. Voor beste acteur zijn onder meer Timothée Chalamet ('Marty Supreme'), Leonardo DiCaprio ('One Battle After Another'), Ethan Hawke ('Blue Moon'), Michael B. Jordan ('Sinners') en Wagner Moura ('The Secret Agent') genomineerd. Bij de actrices maken onder andere Jessie Buckley ('Hamnet'), Rose Byrne ('If I Had Legs I’d Kick You'), Kate Hudson ('Song Sung Blue'), Renate Reinsve ('Sentimental Value') en Emma Stone ('Bugonia') kans op de Oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol.

Pickx+ brengt kijkers in de nacht van zondag 15 op maandag 16 maart live naar Hollywood. Tijdens de Red Carpet Liveshow krijg je exclusieve beelden van de sterren, hun outfits en de sfeer op de rode loper. Katja Retsin en Lieven Trio gidsen de kijkers doorheen alle glamour van de avond. Als livebroadcaster in België zendt Pickx+ zowel de Red Carpet Show als de volledige awardceremonie uit.

De zender gaat live vanaf 23.30 uur, zodat iedereen vanaf de start van de rode loper direct mee is. Omstreeks 00.00 uur start de liveshow en het voorziene einde is rond 3.30 uur. 

Geen nachtmens en zie je liever enkel de hoogtepunten? Kijk dan naar de Highlight Show op dinsdag 17 maart omstreeks 12.45 uur, ook op Pickx+.


Bea en Ben lijken de perfecte match. Na een geweldige eerste date gebeurt er echter iets waardoor hun vurige aantrekkingskracht afkoelt tot het vriespunt. Dat verandert wanneer hun paden weer kruisen op een bruiloft in Australië en ze besluiten zich voor te doen als een koppel.

'Anyone But You', film uit 2023 met oa. Sydney Sweeney en Glen Powell, om 20.35 uur op VTM.

