Vijf Belgen verdedigen onze driekleur tijdens grootste WK Darts ooit

Houdt iemand topfavoriet Luke Littler weg van een tweede wereldtitel op rij? En hoe presteren de Belgen op het belangrijkste darttoernooi van het jaar? Van donderdag 11 december tot zaterdag 3 januari wordt het iconische 'Ally Pally' in Londen opnieuw omgedoopt tot het mekka van het darts tijdens het Wereldkampioenschap.

Met meer deelnemers, meer prijzengeld én nog meer spektakel wordt het WK groter dan ooit. De hoogmis van het darts is volledig live te volgen bij VTM 2.

Met Mike De Decker, Dimitri Van den Bergh, Kim Huybrechts, Mario Van Vandenbogaerde en Andy Baetens wordt de Belgische driekleur nog nooit zo sterk verdedigd tijdens het Wereldkampioenschap. Neemt Mike De Decker, de hoogst gerangschikte Belg, revanche na zijn vroege uitschakeling vorig jaar? Kim Huybrechts speelt dé grote openingsmatch tegen Arno Merk, zet hij meteen de toon? Drie jaar geleden schopte Van den Bergh het nog tot de halve finale op het WK, verrast hij opnieuw met een topprestatie na zijn afwezigheid op de majors? Maar uitkijken wordt het vooral naar het 18-jarige dartfenomeen Luke Littler. Van de acht mogelijke rankingmajors in 2025 won hij er maar liefst zes. Kan iemand hem afstoppen of pakt hij nog voor zijn 19de verjaardag zijn tweede wereldtitel?

In totaal strijden dit jaar geen 96, maar 128 spelers om die titel. Niet alleen het spelersveld werd uitgebreid, ook de prijzenpot werd flink aangedikt. Met een totale prijzenpot van vijf miljoen pond krijgt het WK de allergrootste prijzenpot ooit in het darts. De winnaar wordt in één klap maar liefst één miljoen pond rijker, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Het Wereldkampioenschap Darts, vanaf donderdag 11 december om 20.00 uur tot en met zaterdag 3 januari live bij VTM 2.