Verrassende wending in 'De Box': wie durft de rode box te openen?
Naast tien gele boxen duikt vanavond in de tweede aflevering van 'De Box' een mysterieuze rode box op. Daarin zitten alle spelregels én antwoorden van de volgende drie opdrachten.
Met andere woorden: cruciale informatie waarmee de deelnemers het spel volledig naar hun hand kunnen zetten. Al is die info slechts bestemd voor één iemand. En host Koen Wauters is duidelijk: 'Wie ontmaskerd wordt, ondervindt grote gevolgen.' Wie in de rode box kijkt, houdt dat dus beter voor zichzelf…
Wat betekent de rode box voor de rest van het spel? Spannend!
In 'Out Of De Box' op VTM GO blikt superfan Gerben Tuerlinckx terug met de afvallers en confronteert hij hen met wat ze nog niet wisten. Kijkers krijgen antwoorden op onbeantwoorde vragen, ontdekken geheimen van achter de schermen en krijgen de wildste theorieën over het programma te horen.
'De Box', elke dinsdag en donderdag om 20.40 uur bij VTM, op VTM GO of stream nu al een week vooruit met VTM GO+.
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Is dit het einde van De Withoeve in 'Thuis'?
- Nieuw gezicht Robèrt van Beckhoven vormt ij(s)ersterk duo met Miljuschka op 24Kitchen
- Winnaars 2e kwalificatieronde 'Gouden Televizier-Ring 2026'
- Kijkcijfers: dinsdag 3 maart 2026
- Kijkcijfers: 'De Mol' best bekeken programma van 2025
- Sam Gooris schittert als een echte Schot in origineel filmkostuum van Mel Gibson
- Verrassende wending in 'De Box': wie durft de rode box te openen?
- Maart vol humor: Comedy Central serveert comedyklassiekers en publieksfavorieten
- Gemeentelijke geldzaken onder de loep in 'Meldpunt Actueel Debat'
- Advocaten over pleiten in assisenzaken in 'Justice For All'
- Luistercijfers: Qmusic en JOE sluiten februari sterk af met Olympische Winterspelen en 'JOE Singalong Top 500'
- Dubbele winst voor Roxy Dekker bij 3FM Awards
- De Camper van Sven & Anke is vertrokken
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag vanuit Herberg Van Ouds 't Nest
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
Multimedia SPOTLIGHT
-
Sam Gooris zijn droom komt uit in 'Expeditie Gooris'
-
Netflix deelt officiële teaser van 'Pride and Prejudice'
-
Deelnemers begeven zich op glad ijs in 'De Box'
-
'Harry Styles. One Night in Manchester.' op Netflix
-
Kijk de nieuwe Blind Auditions van 'The Voice'
-
De Camper van Sven & Anke is vertrokken!
-
De kleren maken 'De Mol'… Dan start het nieuwe seizoen!
-
'Huis Gemaakt' gaat meteen hard van start
-
Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met een bekentenis
-
Grote angst in skilift bij Bockie
-
Wie wint de finale van 'Bestemming X'?
-
Netflix deelt trailer van 'Jo Nesbo’s Detective Hole'
-
Nieuwe Q-podcastreeks '1 to 10 Miles' zet 10 BV’s aan het lopen én praten
-
Ontdek hier de vibe van 'So You Think You Can Dance'
-
Het Verboden Woord is terug bij Qmusic!
-
Netflix kondigt start opnames 'Wednesday' S3 aan
-
Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester
-
Kijk naar 'The Bluff' op Prime Video
-
'Datenight' nu ook te bekijken op VTM GO
-
Koen Wauters zet zijn medecoaches een hak!
-
Kijk de emotionele finale van 'Winter Vol Liefde'
-
Kijk het tweede seizoen van 'Paradise' op Disney+
-
Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X'
-
Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap
-
Poetshulp Michelle brengt opera naar 'The Voice'
-
Netflix onthult trailer van 'Peaky Blinders: The Immortal Man'
-
Sam Gooris doet meteen 'een Sammeke'
-
Kijk nieuwe afleveringen van 'Lil" Kleine: Geen Rem' op Prime Video
-
Kijk vanaf 3 maart naar 'De Box'
-
Wie verdient zijn eigen droomhuis in 'Huis Gemaakt'?
Kijktip van de dag
Donald Trump wil Groenland kopen. De Denen en de NAVO houden het been stijf. Maar wat vinden de Groenlanders daar eigenlijk zelf van? Karine Claassen trekt naar het grootste eiland ter wereld, op zoek naar een antwoord op die vraag.
'Groenland is van Ons', om 20.45 uur op VRT 1.