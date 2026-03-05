Verrassende wending in 'De Box': wie durft de rode box te openen?

Britt Van Marsenille en Dieter Vanoutrive zijn terug met 'Kunnen We Overeenkomen?'
donderdag 5 maart 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Naast tien gele boxen duikt vanavond in de tweede aflevering van 'De Box' een mysterieuze rode box op. Daarin zitten alle spelregels én antwoorden van de volgende drie opdrachten.

Met andere woorden: cruciale informatie waarmee de deelnemers het spel volledig naar hun hand kunnen zetten. Al is die info slechts bestemd voor één iemand. ​ En host Koen Wauters is duidelijk: 'Wie ontmaskerd wordt, ondervindt grote gevolgen.' Wie in de rode box kijkt, houdt dat dus beter voor zichzelf…


Wat betekent de rode box voor de rest van het spel? Spannend!


In 'Out Of De Box' op VTM GO blikt superfan Gerben Tuerlinckx terug met de afvallers en confronteert hij hen met wat ze nog niet wisten. Kijkers krijgen antwoorden op onbeantwoorde vragen, ontdekken geheimen van achter de schermen en krijgen de wildste theorieën over het programma te horen.

'De Box', elke dinsdag en donderdag om 20.40 uur bij VTM, op VTM GO of stream nu al een week vooruit met VTM GO+.


Persbericht VTM
https://www.vtmgo.be/vtmgo
'Groenland is van Ons' (VRT 1)

Donald Trump wil Groenland kopen. De Denen en de NAVO houden het been stijf. Maar wat vinden de Groenlanders daar eigenlijk zelf van? Karine Claassen trekt naar het grootste eiland ter wereld, op zoek naar een antwoord op die vraag.

'Groenland is van Ons', om 20.45 uur op VRT 1.

