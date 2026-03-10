Vader en dochter Vosters staan samen in de rechtbank: 'Pleiten met je eigen kind schept een speciale band'

In een nieuwe aflevering van 'Justice For All' behandelen vader en dochter Bart en Maud Vosters een bijzonder dossier. Als duo staan ze Gabriella bij, een vrouw die maar liefst drie moordpogingen door haar ex-man en zijn minnares overleefde.

Eerst probeerden ze Gabriella te verstikken met een hoofdkussen, daarna werd haar koffie vergiftigd. Uiteindelijk werd er zelfs insuline besteld met de bedoeling die bij haar in te spuiten. Voor de feiten kregen de ex-man en de minnares elk tien jaar cel. Een derde vrouw, die hen hielp, kreeg vier jaar celstraf maar ging in beroep.

Bart en Maud Vosters pleiten nu samen voor het hof van beroep, en dat is iets bijzonders zegt Bart: 'Ik pleit dikwijls in duo, maar als dat met één van je eigen kinderen is, schept dat een speciale band.' En ook Maud ziet de de meerwaarde er van in: 'Hij zegt de dingen die beter kunnen, maar ook zeker de dingen die goed waren.'

In de vorige aflevering verdedigde meester Liliane Verjauw Samira. Haar broer Hilal werd doodgefolterd door een drugsbende. Verjauw beloofde Samira dat ze na het proces samen naar Marokko zou reizen om het graf van Hilal te bezoeken. Daar vertellen ze samen aan het graf hoe het proces verlopen is en welke straffen de daders kregen opgelegd.

