Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Na bijna 30 jaar is 'De Familie Backeljau' terug met een gloednieuw seizoen
Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Vader en dochter Vosters staan samen in de rechtbank: 'Pleiten met je eigen kind schept een speciale band'

dinsdag 10 maart 2026
Foto: Play - © Play Media 2026

In een nieuwe aflevering van 'Justice For All' behandelen vader en dochter Bart en Maud Vosters een bijzonder dossier. Als duo staan ze Gabriella bij, een vrouw die maar liefst drie moordpogingen door haar ex-man en zijn minnares overleefde.

Eerst probeerden ze Gabriella te verstikken met een hoofdkussen, daarna werd haar koffie vergiftigd. Uiteindelijk werd er zelfs insuline besteld met de bedoeling die bij haar in te spuiten. Voor de feiten kregen de ex-man en de minnares elk tien jaar cel. Een derde vrouw, die hen hielp, kreeg vier jaar celstraf maar ging in beroep.


Bart en Maud Vosters pleiten nu samen voor het hof van beroep, en dat is iets bijzonders zegt Bart: 'Ik pleit dikwijls in duo, maar als dat met één van je eigen kinderen is, schept dat een speciale band.' En ook Maud ziet de de meerwaarde er van in: 'Hij zegt de dingen die beter kunnen, maar ook zeker de dingen die goed waren.'

In de vorige aflevering verdedigde meester Liliane Verjauw Samira. Haar broer Hilal werd doodgefolterd door een drugsbende. Verjauw beloofde Samira dat ze na het proces samen naar Marokko zou reizen om het graf van Hilal te bezoeken. Daar vertellen ze samen aan het graf hoe het proces verlopen is en welke straffen de daders kregen opgelegd.

'Justice For All', woensdag 11 maart bij Play.


Justice For All op tv
Woensdag 11 maart 2026 om 22u20  »
Play 4
Meester De Beco verdedigt een man die verdacht wordt van betrokkenheid bij een diamantroof op het tarmac van Zaventem. Bij die overval werd voor tientallen miljoenen aan diamanten gestolen.
Zaterdag 14 maart 2026 om 21u45  »
Play 4
Meester De Beco verdedigt een man die verdacht wordt van betrokkenheid bij een diamantroof op het tarmac van Zaventem. Bij die overval werd voor tientallen miljoenen aan diamanten gestolen.
Zondag 15 maart 2026 om 22u50  »
Play 4
Meester De Beco verdedigt een man die verdacht wordt van betrokkenheid bij een diamantroof op het tarmac van Zaventem. Bij die overval werd voor tientallen miljoenen aan diamanten gestolen.
Woensdag 18 maart 2026 om 22u20  »
Play 4
Programma waarin verschillende strafpleiters aan de Vlaamse balie worden gevolgd. Zeven karakters die stuk voor stuk op hun manier een gevecht met het gerecht leveren, maar telkens wel met ??n doel voor ogen: gerechtigheid.
Zaterdag 21 maart 2026 om 21u45  »
Play 4
Programma waarin verschillende strafpleiters aan de Vlaamse balie worden gevolgd. Zeven karakters die stuk voor stuk op hun manier een gevecht met het gerecht leveren, maar telkens wel met ??n doel voor ogen: gerechtigheid.

Together (Blu-ray)
DVD
Springsteen - Deliver Me From Nowhere (Blu-ray)
DVD
Islands (DVD)
DVD
Persbericht Play
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Restaurant Misverstand' (VRT 1)

Vandaag draaien we een proefdag in het restaurant. Om zachtjes te starten, zijn de familieleden van de medewerkers de eerste gasten. Voor zowel keuken- als zaalpersoneel is het spannend om voor het eerst in het restaurant te werken. Danny kan al meteen zijn beenhouwershart ophalen. Na de werkdag kunnen de medewerkers samen ontspannen en genieten in de vakantiehuisjes.

'Restaurant Misverstand', om 20.45 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 15:40
    Sporza: Parijs - Nice
    17:15
    Clips
  • 16:00
    Radio 1: De Wereld Vandaag
    17:40
    The Office
  • 16:00
    Molang
    16:05
    De Smurfen
  • 15:55
    Cheers
    16:35
    Sara
  • 15:25
    GPs: Behind Closed Doors
    16:15
    Dream Home Australië
  • 15:55
    In Love With My Partner's Wife
  • 15:40
    Cheers
    16:10
    Xena: Warrior Princess
  • 08:50
    Geen uitzending
    16:10
    Baywatch
  • 15:55
    Joe
    16:25
    Geen uitzending
  • 15:05
    Bake Off Vlaanderen
    16:15
    De Tafel van Gert
  • 15:15
    FBI: International
    16:10
    This Is Us
  • 15:40
    NCIS: Los Angeles
    16:40
    Brooklyn Nine-Nine
  • 16:00
    The Block Australia
    17:00
    Love Island UK
  • 15:20
    World's Most Evil Killers
  • 14:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 15:54
    Hallo Roger
    16:55
    Dit Zijn De Classics van MENTpop-radio
  • 15:55
    Loïc: Zot van Koken
    16:10
    Streetfood
  • 15:55
    Call the Midwife
    17:00
    Death in Paradise
  • 16:00
    The Resident
    17:00
    Below Deck Adventure
  • 16:00
    Pauw & De Wit
    16:57
    Socutera
  • 16:00
    NOS Journaal
    16:10
    Kook mee met MAX
  • 15:55
    Moomin Vallei
    16:15
    Prinses Spiegelbelle