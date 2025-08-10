Voormalig Play Nostalgie-presentator verhoord in onderzoek naar zedenfeiten
Nieuwe gezichten én drama in 'Familie'! Seizoen 35 start met verrassingen en Guga Baúl als pilatesleraar
Paniek bij voetbalfans? Nog steeds geen akkoord met DAZN. Dit zeggen Telenet, Orange en Proximus

Twee vrouwen, één hart: keuzestress bij Ken leidt tot emotionele rollercoaster in 'B&B Zoekt Lief'

zondag 10 augustus 2025
Keuzes maken in de liefde is niet eenvoudig en dat ondervindt Ken deze week aan den lijve in 'B&B Zoekt Lief'. Hij schiet met zijn hoofd en hart alle kanten op, want hij voelt zowel een connectie met Eveline als met Claudia.

'Het is heftig. Ik heb misschien twee uur geslapen vannacht. Eveline vertelde dat er iets aan het groeien is, maar we zijn er nog niet. En dat had ik bij Claudia eigenlijk ook', vertelt Ken. 'Tot er iemand van hen naar huis gaat, vind ik niet dat het mogelijk is om mij nog te openen.'



In Frankrijk is Kurt helemaal ondersteboven van Jurgen, maar is dat ook wederzijds? Tijdens een romantische tandemdate probeert hij dat te achterhalen. 'Als ik eerlijk mag zijn, zou ik nog een paar dagen met jou alleen willen zijn', klinkt het bij Kurt. In Argentinië besluit Kurt zijn valies te pakken en op rondreis te vertrekken, tot hij een onverwachte vraag krijgt. Gooit hij zijn plannen helemaal om?

In Italië laat Jos zich van zijn meest romantische kant zien. Wanneer hij Anja meeneemt naar het mooiste uitkijkpunt van de streek, ontstaat er voorzichtig lichamelijk contact. 'Dat was plezant', zegt Jos. 'Dat geeft ook een gevoel langs beide kanten en dat schept vertrouwen.'

'B&B Zoekt Lief', van maandag 11 augustus tot donderdag 14 augustus om 20.05 uur bij VTM.

B&B zoekt Lief op tv
Maandag 11 augustus 2025 om 19u55  »
VTM
Kurt en Jurgen trekken op date, terwijl de andere vrijgezellen in de Franse bed and breakfast achterblijven. Lotte doet in Mexico een ontdekking die inslaat als een bom.
Woensdag 13 augustus 2025 om 16u55  »
VTM
Jos besluit open kaart te spelen met Linda, wat voor spanningen zorgt in Zuid-Afrika. In Frankrijk opent Kurt eindelijk zijn hart voor Jurgen, tot ongenoegen van vrijgezel Vincent.
Woensdag 13 augustus 2025 om 19u55  »
VTM
Jet neemt haar mannen mee op date in het zonnige Spanje, in Zuid-Afrika ontdekt Anja een verrassend zachte kant van Jos en op Corsica hakt Greet eindelijk een knoop door.
Donderdag 14 augustus 2025 om 17u00  »
VTM
Jet neemt haar mannen mee op date in het zonnige Spanje, in Zuid-Afrika ontdekt Anja een verrassend zachte kant van Jos en op Corsica hakt Greet eindelijk een knoop door.
Donderdag 14 augustus 2025 om 19u55  »
VTM
In Spanje gaan Jet en Eric op een avontuurlijke date. Karin neemt haar mannen mee naar een Argentijnse danszaal. In Frankrijk heeft Vincent schokkend nieuws voor Kurt.

