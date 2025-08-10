Twee vrouwen, één hart: keuzestress bij Ken leidt tot emotionele rollercoaster in 'B&B Zoekt Lief'

Keuzes maken in de liefde is niet eenvoudig en dat ondervindt Ken deze week aan den lijve in 'B&B Zoekt Lief'. Hij schiet met zijn hoofd en hart alle kanten op, want hij voelt zowel een connectie met Eveline als met Claudia.

'Het is heftig. Ik heb misschien twee uur geslapen vannacht. Eveline vertelde dat er iets aan het groeien is, maar we zijn er nog niet. En dat had ik bij Claudia eigenlijk ook', vertelt Ken. 'Tot er iemand van hen naar huis gaat, vind ik niet dat het mogelijk is om mij nog te openen.'

In Frankrijk is Kurt helemaal ondersteboven van Jurgen, maar is dat ook wederzijds? Tijdens een romantische tandemdate probeert hij dat te achterhalen. 'Als ik eerlijk mag zijn, zou ik nog een paar dagen met jou alleen willen zijn', klinkt het bij Kurt. In Argentinië besluit Kurt zijn valies te pakken en op rondreis te vertrekken, tot hij een onverwachte vraag krijgt. Gooit hij zijn plannen helemaal om?

In Italië laat Jos zich van zijn meest romantische kant zien. Wanneer hij Anja meeneemt naar het mooiste uitkijkpunt van de streek, ontstaat er voorzichtig lichamelijk contact. 'Dat was plezant', zegt Jos. 'Dat geeft ook een gevoel langs beide kanten en dat schept vertrouwen.'

'B&B Zoekt Lief', van maandag 11 augustus tot donderdag 14 augustus om 20.05 uur bij VTM.