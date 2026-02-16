'Telefacts' brengt getuigenissen over horrornacht in Crans-Montana

Wat in het Zwitserse Crans-Montana een feestelijke oudejaarsnacht moest worden, veranderde in een horrornacht toen het plafond van bar Le Constellation vlam vatte.

Meer dan veertig mensen kwamen om het leven, ruim honderd anderen raakten gewond.

Wat betekende die nacht voor families die urenlang in angstige onzekerheid wachtten op nieuws over hun geliefden? Hoe is het om daarna aan een ziekenhuisbed in een brandwondencentrum te zitten, bij een kind dat soms onherkenbaar verminkt is? En wat met de jongeren die fysiek ongedeerd uit de brandende kelder ontsnapten, maar de mentale littekens voor altijd met zich meedragen?

In 'Telefacts' brengen overlevenden en nabestaanden hun moedige getuigenis over de ramp die hun leven voorgoed veranderde.

