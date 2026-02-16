'Telefacts' brengt getuigenissen over horrornacht in Crans-Montana

Pascale Naessens sluit het seizoen van 'De Columbus' af met een verrassende klim
maandag 16 februari 2026
Wat in het Zwitserse Crans-Montana een feestelijke oudejaarsnacht moest worden, veranderde in een horrornacht toen het plafond van bar Le Constellation vlam vatte.

Meer dan veertig mensen kwamen om het leven, ruim honderd anderen raakten gewond.


Wat betekende die nacht voor families die urenlang in angstige onzekerheid wachtten op nieuws over hun geliefden? Hoe is het om daarna aan een ziekenhuisbed in een brandwondencentrum te zitten, bij een kind dat soms onherkenbaar verminkt is? En wat met de jongeren die fysiek ongedeerd uit de brandende kelder ontsnapten, maar de mentale littekens voor altijd met zich meedragen?

In 'Telefacts' brengen overlevenden en nabestaanden hun moedige getuigenis over de ramp die hun leven voorgoed veranderde.


'Telefacts', dinsdag 17 februari om 22.55 uur bij VTM en ook op VTM GO.



logo vtm4 vtm

Advocate Kate McQuean krijgt doodsbedreigingen. Ze stapt naar de ­politie waar ze kan rekenen op de steun van detective Max Kirkpatrick. Hij besluit haar in veiligheid te brengen in een afgelegen motel, maar ook daar weten haar belagers haar te vinden. Zelfs de hulp van zijn collega-agenten en de FBI mag niet baten. Max vertrouwt niemand meer en neemt zelf de touwtjes in handen om Kate te redden.

'Fair Game', film uit 1995 met oa. Cindy Crawford, om 20.35 uur op VTM 4.

  • 21:45
    Lichtpuntjes tegen kanker
    22:25
    VRT NWS laat
  • 21:35
    Sporza: Milaan Cortina 2026
    23:18
    Het weer
  • 21:40
    VRT NWS journaal met VGT
    22:25
    Geen uitzending
  • 21:50
    Politierechters
    23:00
    Winter Vol Liefde
  • 21:30
    Alert: Missing Persons Unit
    22:25
    Allegiance
  • 20:35
    Rise of the Planet of the Apes
    22:35
    Money Train
  • 22:15
    Fare Dodgers: At War With The Law
    23:15
    60 Days In
  • 21:40
    Snowpiercer
    22:35
    ER
  • 21:25
    The X-Files
    22:20
    Baywatch
  • 21:15
    James & Co
    22:40
    Nonkels
  • 20:35
    Chicago
    22:45
    Friends
  • 21:30
    Seal Team
    22:25
    NCIS: Los Angeles
  • 21:50
    Komen eten
    22:45
    Huizenjagers
  • 21:25
    World's Most Evil Killers
  • 22:15
    Z-Beurs
    22:28
    De CFO podcast
  • 22:08
    Mijn tuin
    22:55
    Sorry Music Classics
  • 22:10
    De Chalet, Hollandse Maatjes
    23:00
    Winterse Kost
  • 22:10
    Art Detectives
    23:05
    Grantchester
  • 21:30
    Prison Break
    22:25
    NCIS: New Orleans
  • 21:25
    NOS Olympische Winterspelen Studio Olimpico
    23:25
    Pauw & De Wit
  • 22:00
    Nieuwsuur
    22:45
    Close Up
  • 22:05
    Kamp Waes
    23:05
    We Gaan Er Allemaal Aan