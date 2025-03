'Taboe' zondag met vrouwen in de menopauze

Deze week gaat Philippe op reis met vijf vrouwen in de menopauze: Melissa, Lies, Isabelle, Evy en Sabrina. Voor Philippe gaat er een nieuwe wereld open: hij luistert met aandacht en zoekt mee naar oplossingen zoals bijvoorbeeld de 'menopauze-pauze'.

Ze cruisen door de Voerstreek met kleine hotrods, gaan bijlwerpen en tonen meermaals die week hun beste dansmoves.

De gasten:

Sabrina (52) kreeg 5 jaar geleden de eerste symptomen van de menopauze. Ze voelt zich soms niet meer thuis in haar eigen lichaam. Het is geen ziekte, het doet geen pijn, maar het ondermijnt haar ‘zijn’. Het accepteren van de menopauze vindt Sabrina heel moeilijk, maar ze heeft geen andere keuze. Het is dat of ongelukkig zijn. Sabrina is getrouwd met Jef. Samen hebben ze 2 kinderen.

Isabelle (54) is een zakenvrouw die hard heeft gewerkt om haar plek in de professionele wereld te verdienen. De eerste symptomen waren vapeurs en stemmingswisselingen maar het duurde even voor ze het verband legde met de menopauze. Ze doet mee aan 'Taboe' omdat ze wil tonen dat dit een grote impact kan hebben op de werkvloer. Ze is gelukkig getrouwd en heeft 3 kinderen.

Melissa (48) woont in Gent, is getrouwd en heeft 2 dochters. De menopauze heeft een grote impact op haar werk en haar gezin. Ze kan heel boos worden op alles en iedereen en zich heel depressief voelen. Beide zaken zijn een gevolg van de hormoonhuishouding tijdens de menopauze. Dat ze in een ziekenhuis werkt en zelf niks wist over de menopauze, is het beste bewijs dat er nog een te groot taboe rond deze thematiek heerst.

Evy (51) werd op iets latere leeftijd mama en toen ze stopte met het geven van borstvoeding, ging ze al meteen in de menopauze. Ze was onwetend, net als vele andere vrouwen. De menopauze voelt heel erg eenzaam voor haar, hoe begripvol haar omgeving ook is: ze heeft niet altijd het gevoel dat ze er echt over kan praten. Ze is architect, getrouwd en mama van 2 dochters.

Lies (39) zit al 10 jaar in de menopauze. Lies was 28 toen er borstkanker bij haar werd vastgesteld. Het bleek om een hormoongevoelige kanker te gaan, waardoor er werd aangeraden om preventief haar eierstokken te laten verwijderen. Daardoor kwam Lies heel vroeg in de menopauze. Haar kankerdiagnose en de behandelingen kon ze een plaats geven, maar de menopauze viel haar enorm zwaar. Ze heeft zichzelf geleerd hoe ze met de symptomen moet omgaan en heeft nu 10 jaar later eindelijk het gevoel dat ze haar leven weer in eigen handen heeft.

'Taboe', zondag 9 maart om 20.00 uur op VRT 1.