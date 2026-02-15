Ruzie bij de Badi's in 'Konvooi': 'Als dit bij u zou gebeuren, is het kot hier te klein!'
In de derde etappe rijden de families verder door Duitsland. Bij de Badi's loopt het dit keer niet zo vlot als in de vorige etappes en -zoals dat dan gaat tijdens een roadtrip met het gezin- lopen de gemoederen hoog op tussen de broers.
De beslissing van Yassin om alleen te quizzen in de wagen tijdens een powernap van zijn broers, schiet bij Karim in het verkeerde keelgat: 'Yassin was vandaag al even op mijn zenuwen aan het werken. We zijn hier nog altijd in de eerste plaats om samen iets te bereiken. Als dit bij u zou gebeuren, is het kot hier te klein. Als we eruit liggen op deze manier, dan zou ik dat kut vinden omdat we ons niet amuseren. Dan verlies ik liever als familie die elkaar graag ziet.'
Ondertussen is het vooral uitkijken naar de heerlijke en absurde chaos van Jeroom en Bockie met onderweg onder andere de Grote Perkeo Aperitiefquiz, een kruisverhoor, fischerstechen en een nieuwe emotionele exit...
'Konvooi', zondag 15 februari om 20.00 uur op Play en in de Play app.
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
Meer artikels over Woestijnvis
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Nieuw seizoen 'Yous & Yay in het Wild' op NPO 3
- Verrassing! Patrick Van Der Vorst mengt zich opnieuw onder de 'Stukken Van Mensen'-dealers
- Planckendael ontwaakt in 'Het Echte Leven in de ZOO'
- NTR presenteert de eerste ramadanserie voor de hele familie 'All You Can Eid'
- NTR viert ramadan met verhalen die verbinden
- Ruzie bij de Badi’s in 'Konvooi': 'Als dit bij u zou gebeuren, is het kot hier te klein!'
- Deze gerechten heeft 'Dagelijkse Kost' deze week in petto
- Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' live uit vanuit café Donkerbroek in Ooststellingwerf
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Radio Veronica lanceert (S)Top 520 met War Child
- Sky Radio Valentijn Top 50 te horen tijdens Valentijnsdag
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
Multimedia SPOTLIGHT
-
Ruzie bij de Badi’s in 'Konvooi'
-
Vanaf dan zie je 'Rooster' op HBO Max
-
Verrassing van formaat in 'Stukken Van Mensen'
-
Nieuw seizoen van 'Komen Eten' op Play!
-
Planckendael ontwaakt in 'Het Echte Leven in de ZOO'
-
Hilarisch! Familie Gooris waagt zich aan de doedelzak.
-
De coaches trappen 'The Voice' zélf zingend op gang
-
Kijk het tweede seizoen van 'Cross' bij Prime Video
-
Siska Schoeters overmand door emoties in 'Een Echte Job'
-
Tinneke trekt ten strijde in 'Bestemming X'
-
Konvooi-families op proef gesteld met 'schimmelteenwijn' van Bockie
-
'Paul McCartney: Man on the Run' binnenkort te zien op Prime Video
-
Kijk de trailer van Guy Ritchie's 'Young Sherlock'
-
Netflix toont eerste beelden van tweede deel van 'Bridgerton' seizoen 4
-
De tijd dringt voor Lisa in 'Help, Mijn Man is Klusser'
-
Stijn uit Oosterzele verdubbelde zijn jaarloon
-
Zon, luxe en totale chaos in 'All In' op Streamz
-
'Potverdikke, wie smijten ze hier binnen?'
-
'Becoming Meewis' vanaf 1 februari nieuw op njam!
-
Eerste bommetje in 'Konvooi'
-
Dit is de jury van 'So You Think You Can Dance'
-
Het nieuwe seizoen van 'The Voice van Vlaanderen' komt eraan!
-
'Help, Mijn Man Is Klusser' nieuw op VTM 2
-
Maakt Kurt Rogiers de overstap naar Play?
-
De Jordy kaapt wekelijks de Q-Foute Radio
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Kijk nu de trailer van 'The Wrecking Crew'
-
Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat hem duur te staan?
-
Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren 'De Box'
-
K3 eert Karen, Kristel en Kathleen tijdens de Kastaars
Kijktip van de dag
Pascale Naessens stapt aan boord van de Columbus. De presentatrice en kookboekenauteur trekt eens niet met manlief Paul Jambers maar met Wim de wijde wereld in. Hij ontdekt achter haar elegante charme een vrouw met ballen. Pascale haalt Wim uit zijn comfortzone en neemt hem mee een berg op voor een onverwachte taichisessie.
'De Columbus', om 20.05 uur op VRT 1.