Ruzie bij de Badi's in 'Konvooi': 'Als dit bij u zou gebeuren, is het kot hier te klein!'

In de derde etappe rijden de families verder door Duitsland. Bij de Badi's loopt het dit keer niet zo vlot als in de vorige etappes en -zoals dat dan gaat tijdens een roadtrip met het gezin- lopen de gemoederen hoog op tussen de broers.

De beslissing van Yassin om alleen te quizzen in de wagen tijdens een powernap van zijn broers, schiet bij Karim in het verkeerde keelgat: 'Yassin was vandaag al even op mijn zenuwen aan het werken. We zijn hier nog altijd in de eerste plaats om samen iets te bereiken. Als dit bij u zou gebeuren, is het kot hier te klein. Als we eruit liggen op deze manier, dan zou ik dat kut vinden omdat we ons niet amuseren. Dan verlies ik liever als familie die elkaar graag ziet.'

Ondertussen is het vooral uitkijken naar de heerlijke en absurde chaos van Jeroom en Bockie met onderweg onder andere de Grote Perkeo Aperitiefquiz, een kruisverhoor, fischerstechen en een nieuwe emotionele exit...

'Konvooi', zondag 15 februari om 20.00 uur op Play en in de Play app.