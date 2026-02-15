Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Ruben Van Gucht, Metejoor, Astrid Coppens, Toby Alderweireld openen hun deuren voor nieuw seizoen 'Komen Eten'
Verrassing! Patrick Van Der Vorst mengt zich opnieuw onder de 'Stukken Van Mensen'-dealers

Ruzie bij de Badi's in 'Konvooi': 'Als dit bij u zou gebeuren, is het kot hier te klein!'

zondag 15 februari 2026
Foto: Play - © Play Media 2026

In de derde etappe rijden de families verder door Duitsland. Bij de Badi's loopt het dit keer niet zo vlot als in de vorige etappes en -zoals dat dan gaat tijdens een roadtrip met het gezin- lopen de gemoederen hoog op tussen de broers.

De beslissing van Yassin om alleen te quizzen in de wagen tijdens een powernap van zijn broers, schiet bij Karim in het verkeerde keelgat: 'Yassin was vandaag al even op mijn zenuwen aan het werken. We zijn hier nog altijd in de eerste plaats om samen iets te bereiken. Als dit bij u zou gebeuren, is het kot hier te klein. Als we eruit liggen op deze manier, dan zou ik dat kut vinden omdat we ons niet amuseren. Dan verlies ik liever als familie die elkaar graag ziet.'



Ondertussen is het vooral uitkijken naar de heerlijke en absurde chaos van Jeroom en Bockie met onderweg onder andere de Grote Perkeo Aperitiefquiz, een kruisverhoor, fischerstechen en een nieuwe emotionele exit...

'Konvooi', zondag 15 februari om 20.00 uur op Play en in de Play app.



Together (Blu-ray)
DVD
Springsteen - Deliver Me From Nowhere (Blu-ray)
DVD
Islands (DVD)
DVD
Persbericht Play
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
Meer artikels over Woestijnvis
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'De Columbus' met Wim Lybaert

Pascale Naessens stapt aan boord van de Columbus. De presentatrice en kookboekenauteur trekt eens niet met manlief Paul Jambers maar met Wim de wijde wereld in. Hij ontdekt achter haar elegante charme een vrouw met ballen. Pascale haalt Wim uit zijn comfortzone en neemt hem mee een berg op voor een onverwachte taichisessie.

'De Columbus', om 20.05 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 11:00
    Sporza: Milaan Cortina 2026
    13:00
    VRT NWS journaal 13u
  • 11:00
    Winterbeelden
    13:35
    Sporza: Veldrijden
  • 11:40
    Sarah zingt
    11:45
    Casper en Emma
  • 09:40
    Geen uitzending
    11:45
    Benidorm Bastards
  • 11:30
    Selling Super Houses
    12:30
    De Meilandjes zonder Centen
  • 11:20
    9-1-1: Lone Star
    12:10
    Geen uitzending
  • 10:00
    Geen uitzending
    15:00
    Baywatch
  • 08:30
    Geen uitzending
    15:40
    Law & Order Toronto: Criminal Intent
  • 10:00
    Joe
    15:05
    Geen uitzending
  • 11:15
    Foodies & The City
    11:50
    De Dagschotel
  • 11:00
    FBI
    11:55
    C.S.I. New York
  • 11:10
    Geen uitzending
    12:10
    Borderforce USA: The Bridges
  • 11:20
    De Gastentafel
    12:00
    De wereld op je bord
  • 10:45
    Last Scene Alive: An Aurora Teagarden Mystery
    12:20
    Mark of a Serial Killer
  • 11:37
    De CFO podcast
    12:11
    Alle Zaken op een Rijtje
  • 11:31
    Het appartement
    12:00
    De Vlaamse Top 10
  • 11:35
    Winterse Kost
    12:20
    de Chalet, 3 chefs, een feest
  • 10:55
    Darby and Joan
    11:50
    The Good Ship Murder
  • 10:45
    First Dates Australia
    16:05
    The Mountain Between Us
  • 11:20
    NOS Olympische Winterspelen
    18:55
    NOS Studio Sport Voetbal
  • 11:35
    De Verandering
    11:51
    Wilde Ganzen
  • 11:40
    Dino Daan & Lucy
    11:55
    Peter Pan