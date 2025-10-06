Overname van Griekse frituur blijkt complexer dan gedacht in 'Over Geld Gesproken'

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
maandag 6 oktober 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Hoe geef je een zaak over aan je kinderen? In een nieuwe aflevering van 'Over Geld Gesproken' willen Mariane en haar man hun Griekse frituur met veel liefde overlaten aan hun dochters, maar het prijskaartje dreigt roet in het eten te gooien.

Hoeveel verwachten ze nog te krijgen en wat zijn de dochters zelf bereid te geven?


De situatie is complex: dochter Vallina heeft meer aandelen dan haar zus Sari, terwijl Sari gratis boven de zaak woont met haar man en hun oma. Daarbovenop wil Mariane nog 380.000 euro voor de zaak. 'Ik heb nooit geld over gehad om te sparen, dus ik heb dat geld echt nodig. Het is niet van willen, het is van moeten', klinkt het bij Mariane.

De dochters willen de zaak verder zetten, maar botsen op de financiële realiteit. Zo zien ze een overnameprijs van slechts 200.000 euro haalbaar en willen ze minder huur betalen. Mariane valt compleet uit de lucht: ze rekent op minstens 1.450 euro per maand, maar haar dochters willen het houden bij amper 750 euro. 'Dat is veel te weinig voor dat pand. Hier gaan we eens een hartig woordje over praten', reageert Mariane.


De emoties laaien op: wat met de rekening-courant van 300.000 euro die nog openstaat? Hoe worden de aandelen gelijk verdeeld? En hoeveel huur is correct voor het pand én het appartement erboven, waar Sari met haar gezin en hun oma woont?

'Over Geld Gesproken', dinsdag 7 oktober om 20.40 uur bij VTM.


Over Geld Gesproken op tv
Dinsdag 7 oktober 2025 om 20u40  »
VTM
Wendy en Faisal wonen met hun kinderen én Wendy's mama onder één dak. De financiële druk zet hun relatie zwaar onder spanning. Wat gebeurt er als ze uit elkaar gaan en is er nog hoop op verzoening? Frances Lefebure en notaris Carol zoeken het uit.
Woensdag 8 oktober 2025 om 16u35  »
VTM
Wendy en Faisal wonen met hun kinderen én Wendy's mama onder één dak. De financiële druk zet hun relatie zwaar onder spanning. Wat gebeurt er als ze uit elkaar gaan en is er nog hoop op verzoening? Frances Lefebure en notaris Carol zoeken het uit.
Zondag 12 oktober 2025 om 23u25  »
VTM
Wendy en Faisal wonen met hun kinderen én Wendy's mama onder één dak. De financiële druk zet hun relatie zwaar onder spanning. Wat gebeurt er als ze uit elkaar gaan en is er nog hoop op verzoening? Frances Lefebure en notaris Carol zoeken het uit.
Dinsdag 14 oktober 2025 om 20u40  »
VTM
Katja en Dirk hebben elk kinderen uit een eerdere relatie en zitten al meer dan tien jaar in een LAT-relatie. Nu willen ze samen een volgende stap zetten, maar hoe regelen ze hun samenwoon- of trouwplannen zodat ieders kinderen later eerlijk erven?
Woensdag 15 oktober 2025 om 16u40  »
VTM
Katja en Dirk hebben elk kinderen uit een eerdere relatie en zitten al meer dan tien jaar in een LAT-relatie. Nu willen ze samen een volgende stap zetten, maar hoe regelen ze hun samenwoon- of trouwplannen zodat ieders kinderen later eerlijk erven?

Persbericht VTM
