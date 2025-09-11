Oude erfenis zet West-Vlaams koppel voor moeilijk dilemma in 'Over Geld Gesproken'

In een nieuwe aflevering van 'Over Geld Gesproken' schieten Frances Lefebure en notaris Carol Bohyn te hulp bij Carla en Julien uit De Panne. Hij heeft twee kinderen, zij één zoon, en samen vormen ze een nieuw samengesteld gezin.
Hun liefde is groot, maar de toekomst baart hen zorgen.
Wanneer Carol onverwacht een oude erfenis van Carla’s vader ontdekt, gaat Carla ervan uit dat het geld van haar en Julien samen is. Ze heeft de erfenis namelijk in hun huis geïnvesteerd. Niets is echter minder waar: de erfenis is volledig van haar en komt dus haar zoon toe als zij er niet meer is. Om ervoor te zorgen dat alle drie de kinderen straks gelijk kunnen erven, is de enige oplossing een stiefouderadoptie. Plots staat Carla voor een moeilijke keuze: wat doet ze met de erfenis?
'Over Geld Gesproken', donderdag 11 september om 20.35 uur bij VTM.
Frances Lefebure onderzoekt samen met Vlaamse gezinnen hoe ze financiële zaken kunnen regelen.
Naomi en Yannick vragen hulp aan Frances Lefebure en notaris Carol: praten over geld blijkt onmogelijk. Met een grote renovatie in het vooruitzicht wil Naomi investeren in het huis van Yannick, maar dat brengt risico's met zich mee.
Lesley is ongeneeslijk ziek en wil dat haar dochters later evenveel erven. Omdat Robbe echter niet de biologische vader is van de oudste dochter, lijkt dat onmogelijk.