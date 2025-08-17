Ontknoping in 'B&B Zoekt Lief': wie wint het hart van de B&B-uitbaters?

Na weken van dates, avonturen en onverwachte wendingen is het zover: de grote ontknoping van 'B&B Zoekt Lief'. De B&B-uitbaters moeten nu écht keuzes maken en dat lukt voor de ene al beter dan voor de andere.

In Zuid-Afrika wil Jos met een romantisch diner de vonk tussen hem en Anja doen overslaan. De rozenblaadjes liggen op tafel, de sfeer zit goed… tot de geur van sigaretten alles doet kantelen. 'Hier gaan we weer. Als het leuk is, is hij anders, maar als er iets gebeurt, verandert hij in een seconde', klinkt het bij Anja. 'Dat vind ik niet goed. Weg sfeer.'

In Mexico neemt Ken Eveline voor de tweede keer mee op date. Zijn hart lijkt zich steeds meer voor haar te openen, maar wat betekent dat voor Claudia? 'Ik probeer zowel mijn verstand als mijn gevoel te laten spreken. Maar of mijn gevoel nu aan het winnen is? Misschien wel', zegt Ken.

In Frankrijk legt Kurt zijn gevoelens op tafel, maar de vraag blijft of ze worden beantwoord. In Corsica voelt Greet zich steeds meer op haar gemak bij Jurgen, maar is dat genoeg voor een toekomst samen? Ook in Argentinië draait het om een belangrijke beslissing: ziet Karin een toekomst met Kurt, of eindigt hun verhaal nog voor hij terug naar België gaat? En in Spanje sluiten Eric en Jet hun avontuur af met een adembenemende zonsondergang op het strand. Zodra Eric vertrokken is, doet Jet in haar slaapkamer een verrassende ontdekking...

'B&B Zoekt Lief', van maandag 18 tot donderdag 21 augustus om 20.05 uur bij VTM.