Ontdek wat National Geographic te bieden heeft in juli

Ryan Reynolds staat stil bij de 'underdogs' van het dierenrijk: van kwetsbare wezens met bijzondere superkrachten tot slimme overlevers in de natuur.

Met zijn gebruikelijke humor onthult hij de vreemde en fascinerende buitenbeentjes van Moeder Natuur, met hun paringsgedrag en opvallende opvoedingsstrategieën. Deze ‘vreemdelingen’ blijken uiteindelijk de echte helden te zijn in het grote, wonderlijke verhaal van het leven.

NIEUW

UNDERDOGS

Vanaf 21 juli, elke maandag om 21.30 uur op National Geographic.

DOCU NIGHT

JAWS @50: THE DEFINITIVE INSIDE STORY

Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de legendarische film 'Jaws', die destijds de wereld schokte en fascineerde, neemt Steven Spielberg je mee achter de schermen van dit iconische verhaal. Jaws blijft een enorme invloed uitoefenen op de popcultuur, de filmwereld en het wereldwijde haai-onderzoek. Met exclusieve interviews van Hollywoods meest invloedrijke regisseurs en toonaangevende haaiwetenschappers, belicht deze documentaire de tijdloze legende van Jaws en de impact ervan die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Bekijk de documentaire op maandag 14 juli om 21.30 uur op National Geographic.

DOCU NIGHT

SHARKS UP CLOSE WITH BERTIE GREGORY

Bertie Gregory neemt je mee op zijn gevaarlijkste missie tot nu toe. In de wilde wateren van Zuid-Afrika gaat hij op zoek naar een van de meest iconische roofdieren van de oceaan: de grote witte haai. Bertie probeert deze indrukwekkende jagers onder water te filmen. Een levensgevaarlijke onderneming, maar tevens de enige manier om hun natuurlijke gedrag écht op een unieke manier vast te leggen.

Bekijk de documentaire op maandag 7 juli om 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW

HURRICANE KATRINA: RACE AGAINST TIME

Katrina is een indringende vijfdelige documentaireserie over de ware tragedie achter orkaan Katrina. Wat begon als een natuurramp groeide uit tot een door mensen veroorzaakte crisis die Amerika’s ongelijkheid pijnlijk zichtbaar maakte. Aan de hand van nooit eerder vertoond materiaal, persoonlijke getuigenissen en interviews met betrokken, onthult deze serie hoe miljoenen levens aan de Golfkust in de steek werden gelaten. Van de Oscar- en Emmy-winnende makers van LA92, brengt Katrina een confronterend verhaal, precies twintig jaar na de ramp.

Vanaf zondag 27 juli om 20.00 uur, met in de eerste twee weken dubbele afleveringen. De laatste aflevering wordt uitgezonden op 10 augustus op National Geographic.

NIEUW

TRAFFICKED WITH MARIANA VAN ZELLER

De bekroonde journalist Mariana van Zeller onderzoekt de meest gevaarlijke en verborgen zwarte markten ter wereld. In elke aflevering duikt ze in een andere schimmige onderwereld, van de handel in lichaamsdelen en huurmoordenaars tot sextortion en het smokkelen van bruiden. Ze spreekt met de hoofdrolspelers, onderzoekt hoe deze illegale netwerken functioneren en probeert zo grip te krijgen op de wereldwijde schaduweconomie, die inmiddels biljoenen waard is.

Vanaf 23 juli, elke woensdag om 23.30 uur op National Geographic.

NIEUW

LOST SHIPS OF WWII

Rob Kraft en zijn team aan boord van het onderzoeksschip Petrel speuren naar de meest legendarische schepen uit de Tweede Wereldoorlog. Met behulp van moderne cameratechnologie brengen ze spectaculaire vondsten aan het licht, wrakken die bijna 80 jaar lang verborgen lagen en nu eindelijk weer zichtbaar worden gemaakt.

Vanaf 12 juli, elke zondag om 22.00 uur op National Geographic.