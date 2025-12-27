Milk Inc. en andere topartiesten gaan in duet met de halve finalisten van 'The Masked Singer'
6.278 acties, 9.033.435 euro én 1 project gerealiseerd! Dit was 'De Warmste Week 2025'
Kijkcijfers: dinsdag 23 december 2025

Ontdek wat National Geographic in januari te bieden heeft

zaterdag 27 december 2025

In luchthavens over het hele land probeert een toegewijd team van onderzoekers reizigers te helpen hun verloren of vergeten spullen terug te krijgen.

NIEUW
INSIDE AIRPORT LOST & FOUND


Van horloges en waardevolle erfstukken tot bizarre vondsten zoals opgezette dieren of heilige gewaden: geen voorwerp is te vreemd voor dit team, dat er alles doet om reizigers weer met hun eigendommen te herenigen.

Vanaf 8 januari, elke donderdag om 22.30 uur op National Geographic. 

NIEUW
GLADIATORS: WARRIORS OF THE ANCIENT WORLD

Deze serie neemt je mee in het leven van Rome’s meest legendarische gladiatoren. Van gedurfde opstand tot heroïsche offer in de arena, hun verhalen onthullen de harde realiteit van gladiatorengevechten en hoe deze spektakels Rome’s macht, cultuur en identiteit bepaalden. Tussen rebellie, spektakel en overleven groeiden deze krijgers uit tot legenden in een rijk van geweld en glorie.

Vanaf 31 januari, elke zaterdag om 19.00 uur op National Geographic.


'Kerst met de familie Meiland' (SBS6)

De jaarlijkse kerstreis is voor de familie Meiland een traditie waar het hele gezin naar uitkijkt. Martien, Erica, Maxime en Montana pakken hun koffers om dit keer naar het magische IJsland te reizen en daar het IJslandse kerstfeest Jól te vieren. De familie bezoekt o.m. de hoofdstad Reykjavik en de Golden Circle en ze vliegen naar het noorden om de meest afgelegen kerstwinkel van de wereld te bezoeken.

'Kerst met de familie Meiland', om 20.30 uur op Play.

