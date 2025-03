Nora Monsecour spreekt openhartig over relaties in 'Kung Fu Helden' op de proef

In 'Kung Fu Helden' draait het niet alleen om het beheersen van vechttechnieken, maar ook om het innerlijk loslaten van alles wat je tegenhoudt. Na Arno Van Impes (Arno The Kid) emotionele crash komt de 'tea time' met master Heng Yi als geroepen.

'Ik kom uit een gezin met vier kinderen. We zijn redelijk hard, maar correct opgevoed. Onze vader heeft een militaire achtergrond en dat voel je wel, vooral in het tonen van onze emoties', vertelt Arno. 'Huilen is iets dat niet snel gebeurt in onze familie. Dat is helemaal niet goed, maar dat is wie we zijn. Ik heb een soort van emotionele beperking, ik krop alles op en kan het niet uiten.'

Ook Nora Monsecour deelt haar kwetsbare kant en vertelt openhartig over uitdagingen die ze als transgender vrouw ervaart. 'Ik heb mijn peren al wel gezien. Hoe ik ook ben als persoon, dat maakt niet veel uit. Vanaf het moment dat sommige mannen dat horen, is het al gedaan. Mannen zijn soms bang of geïntimideerd. Ze begrijpen dat niet en dat maakt het moeilijk. Ik ben gewoon Nora', vertelt ze. 'Ik heb daar veel tijd mee verspild om misschien knapper of slimmer te zijn, maar dat helpt niet. Ik leg het ook niet meer uit, ik verdedig me niet meer. Dat doet zeer. Het neemt het geloof in de liefde een beetje weg, maar ik sta er wel voor open.'

Loslaten betekent soms ook het onbekende omarmen. Terwijl de studenten staan te wachten op de komst van master Heng Yi, slaat de twijfel toe. 'Waar blijft hij? Is dit een test?', klinkt het. Anke Buckinx spoort de groep aan om zelfstandig hun Kung Fu bewegingen te oefenen, maar niet iedereen volgt haar voorbeeld. 'Iedereen vroeg zich af wat zijn bedoeling was, maar volgens mij was er helemaal geen bedoeling', zegt Kevin. Heeft Kevin het bij het rechte eind of wacht hen toch een onverwachte les?

Ondertussen blijft de fysieke uitdaging onverbiddelijk. Een nieuwe challenge vergt fysiek en mentaal het uiterste van de studenten. In Laurent Bailleuls (Guga Baúl) favoriete horse stance-houding moeten ze een baksteen in de lucht houden. Alsof dat nog niet zwaar genoeg is, heeft Ankes 'fuck!' opnieuw gevolgen...

'Kung Fu Helden', maandag 31 maart om 20.40 uur bij VTM.