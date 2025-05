Nieuwe bijzondere ontmoetingen dinsdag in 'Met De Wind Mee'

Foto: VRT 1 - © VRT 2025

Bekomen van zijn sneeuwavontuur ontmoet Wouter in Mojkovac de wereldkampioen luieren - letterlijk. Via een omweg belandt hij in Kosovo waar hij op sleeptouw wordt genomen door een Tieltse vriend.

Wouter is supporter op een levensbelangrijke basketmatch in Mitrovicë en ziet daar ook hoe de onafhankelijkheidsoorlog de stad nog steeds in twee deelt. Vervolgens blaast de wind hem naar het zesde land op zijn reis. In Skopje, Noord-Macedonië, ontmoet hij Metodi die hem meeneemt naar de grootste Romawijk van Europa, een speciale plek...

'Met De Wind Mee', dinsdag 20 mei om 20.40 uur op VRT 1.