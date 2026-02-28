Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester in 'Maison Verhulst'
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Ontdek wanneer het nieuwe seizoen van ‘So You Think You Can Dance’ start bij VTM

Nieuwe avonturen en speciale weekends op Cartoon Network in maart

zaterdag 28 februari 2026
Foto: © Cartoon Network/Day One MPM 2026

'Geitenmeid' is een eigenzinnige coming-of-agekomedie over Gigi, die is opgegroeid tussen de geiten en nu haar grootste uitdaging aangaat: de school overleven en menselijke vrienden maken.

Ontdek een unieke wereld! 'Geitenmeid' is er vanaf 14 maart, elk weekend om 11.15 uur op Cartoon Network en HBO Max.


'Girl Power Week'
Maandag 2 maart - zondag 15 maart

Bij Cartoon Network zitten we vol girl power! Een geweldige stunt vol vriendschap, plezier en natuurlijk de meest avontuurlijke, dappere, vastberaden en leuke vrouwelijke personages, zoals Raven, Starfire, Kelsey, Nicole, Anais, Babs, Lana enz. Voel de kracht om jezelf te zijn en vertrouw erop dat je alles kunt bereiken wat je wilt.

Laat je van maandag 2 maart tot zondag 15 maart overweldigen door de girl power op Cartoon Network en HBO Max: elke weekdag om 18.10 uur en in het weekend om 10.45 uur.

'Het Clarence Weekend'
Zaterdag 28 en zondag 29 maart om 10.30 uur

Clarence verandert de meest eenvoudige spelletjes in epische avonturen, alledaagse momenten in het perfecte excuus voor eindeloos plezier en kleine dingen in iets groots. Bereid je voor op twee dagen vol gelach en ga mee met Clarence en zijn vrienden tijdens het Clarence Weekend op Cartoon Network! 

Een volledig weekend vol Clarence op je scherm. Bekijk op zaterdag 28 en zondag 29 maart de leukste afleveringen om 10.30 uur op Cartoon Network en HBO Max.


Persbericht Cartoon Network/Day One MPM
https://www.cartoonnetwork.nl/
NU en STRAKS op tv

  • 18:40
    Dierendokters 24/7
    19:00
    VRT NWS journaal 19u
  • 18:30
    Van der Valk
    20:00
    VRT NWS Update
  • 18:45
    De Hoppers
    19:05
    De Raad van Soekie
  • 17:05
    The Voice van Vlaanderen
    19:00
    VTM Nieuws
  • 18:45
    De Wereld Van De Marechaussee
    19:35
    Mr. Frank Visser doet uitspraak
  • 18:50
    Addams Family Values
    20:30
    Valerian and the City of a Thousand Planets
  • 18:15
    All New Traffic Cops
    22:30
    Deadly Inferno
  • 18:25
    The Irrational
    00:15
    Geen uitzending
  • 18:50
    Are You Being Served?
    20:00
    Nonkel Jef
  • 18:15
    Huizenjagers
    20:00
    Stukken van mensen
  • 18:30
    NCIS
    23:05
    Criminal Minds
  • 18:30
    Brooklyn Nine-Nine
    20:35
    RoboCop 2
  • 18:50
    Chateau Meiland
    20:35
    Don't Worry, Be Happy
  • 18:40
    World's Most Evil Killers
  • 18:12
    Trends Doc
    19:16
    CEO van mijn leven
  • 18:36
    Ver Gevorderd
    19:00
    Geen Nieuws - Goed Nieuws
  • 18:30
    Het Weekmenu
    19:10
    Guillaume's Paris
  • 18:00
    London Kills
    19:00
    Call the Midwife
  • 18:50
    Paradise
    21:50
    Bob's Burgers
  • 18:30
    EenVandaag
    19:00
    Op Safari
  • 18:35
    Ik mis je
    19:00
    Kassa
  • 18:40
    All You Can Eid
    19:00
    NOS Jeugdjournaal