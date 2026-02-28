Nieuwe avonturen en speciale weekends op Cartoon Network in maart

'Geitenmeid' is een eigenzinnige coming-of-agekomedie over Gigi, die is opgegroeid tussen de geiten en nu haar grootste uitdaging aangaat: de school overleven en menselijke vrienden maken.

Ontdek een unieke wereld! 'Geitenmeid' is er vanaf 14 maart, elk weekend om 11.15 uur op Cartoon Network en HBO Max.

'Girl Power Week'

Maandag 2 maart - zondag 15 maart

Bij Cartoon Network zitten we vol girl power! Een geweldige stunt vol vriendschap, plezier en natuurlijk de meest avontuurlijke, dappere, vastberaden en leuke vrouwelijke personages, zoals Raven, Starfire, Kelsey, Nicole, Anais, Babs, Lana enz. Voel de kracht om jezelf te zijn en vertrouw erop dat je alles kunt bereiken wat je wilt.

Laat je van maandag 2 maart tot zondag 15 maart overweldigen door de girl power op Cartoon Network en HBO Max: elke weekdag om 18.10 uur en in het weekend om 10.45 uur.

'Het Clarence Weekend'

Zaterdag 28 en zondag 29 maart om 10.30 uur

Clarence verandert de meest eenvoudige spelletjes in epische avonturen, alledaagse momenten in het perfecte excuus voor eindeloos plezier en kleine dingen in iets groots. Bereid je voor op twee dagen vol gelach en ga mee met Clarence en zijn vrienden tijdens het Clarence Weekend op Cartoon Network!

Een volledig weekend vol Clarence op je scherm. Bekijk op zaterdag 28 en zondag 29 maart de leukste afleveringen om 10.30 uur op Cartoon Network en HBO Max.