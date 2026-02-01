Nieuwe afleveringen 'Air Crash Investigation' in februari op National Geographic

Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
zondag 1 februari 2026

'Air Crash Investigation' reconstrueert de meest beruchte vliegrampen en laat zien hoe onderzoekers stap voor stap achterhalen wat er misging. Met ooggetuigen, reconstructies en analyse van vluchtdata wordt duidelijk hoe een fatale gebeurtenissen tot een crash leidde.

NIEUW SEIZOEN 
AIRCRASH INVESTIGATION S25
Vanaf 5 februari, elke donderdag om 21.30 uur op National Geographic. 


NIEUW
YUKON RESCUE

In 'Yukon Rescue' volgen we hulpverleners die werken onder extreme omstandigheden in het noorden van Canada. Van lawines en bosbranden tot gevaarlijke reddingsacties over enorme afstanden: in de Yukon staat elke noodoproep gelijk aan een race tegen de klok. Met beperkte middelen en een meedogenloos landschap zetten deze first responders alles op het spel om hun gemeenschap te beschermen.

Vanaf 15 februari, elke zondag om 20.00 uur op National Geographic. 

NIEUW
SECRET NAZI BASES

Jaren na de Tweede Wereldoorlog onderzoeken archeologen en historici de verborgen overblijfselen van het Derde Rijk. Van gigantische bunkers tot mysterieuze bases op afgelegen locaties: Secret Nazi Bases ontrafelt de geheimen, mythes en plannen die de nazi’s achterlieten.

Vanaf 13 februari, elke vrijdag om 22.30 uur op National Geographic. 

SPECIAL
UKRAINE WAR

4 jaar oorlog in Oekraïne. National Geographic zendt meerdere titels uit ter herdenking.

19.30 uur Ukraine War From the Air
20.30 uur Air Crash Investigation 17: Mh17
21.30 uur Murder in the Skies: Who Downed Mh17
22.30 uur Love+War
00.30 uur Inside: Russia's Toughest Prisons

Kijk op dinsdag 24 februari vanaf 19.30 uur op National Geographic. 

NIEUW SEIZOEN 
NORTHWOODS SURVIVAL

Een diverse groep Canadezen die hun vierseizoenenlange zoektocht voortzetten om een bestaan op te bouwen in de uitgestrekte en meedogenloze noordelijke wildernis. De serie neemt kijkers mee naar enkele van de meest afgelegen en ruige gebieden van Canada, waar deze pioniers tot het uiterste worden gedreven en geconfronteerd worden met de harde realiteit van leven van het land in een van de meest vijandige omgevingen ter wereld.

Vanaf 8 februari, elke zondag om 21.00 uur op National Geographic.


Persbericht National Geographic
https://www.natgeotv.com/nl
Meer artikels over National Geographic Channel
