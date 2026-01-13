'Mysteriejagers' zoekt verder: wie heeft het gedaan?

Na de beklijvende start van 'Mysteriejagers' duiken Danira Boukhriss Terkessidis, Jacotte Brokken, Arnout Hauben en Thomas Vanderveken in de tweede aflevering dieper in een van de meest intrigerende raadsels uit de Belgische geschiedenis. Op dinsdag 14 januari staat één vraag centraal: wie zat er achter de diefstal van De Rechtvaardige Rechters?

We keren terug naar 1934. Gent is nog steeds in shock na de diefstal van twee panelen van Het Lam Gods uit de Sint-Baafskathedraal. Terwijl de zoektocht in binnen- en buitenland volop woedt, dient zich een nieuwe, mysterieuze wending aan. Ruim een half jaar na de diefstal wordt een man onwel tijdens een politieke bijeenkomst in Dendermonde. Het gaat om Arsène Goedertier. Enkele uren later overlijdt hij, maar niet zonder eerst een zin uit te spreken die de geschiedenis zou ingaan: “Ik alleen weet waar het Lam Gods zich bevindt. In mijn bureau,… schuifke…” Daarna blijft het stil.



Tot op vandaag is Goedertier een sleutelfiguur in het dossier van de verdwenen Rechtvaardige Rechters. Was hij de dader, een tussenpersoon, of slechts een pion in een groter spel? En wat betekenden zijn laatste woorden écht?



In deze tweede aflevering dompelen Danira, Jacotte, Arnout en Thomas zich opnieuw onder in de feiten, theorieën en menselijke verhalen achter de zaak. Elk vanuit hun eigen expertise en nieuwsgierigheid proberen ze dichter bij de waarheid te komen, in een onderzoek dat bijna een eeuw later nog steeds vragen oproept.



