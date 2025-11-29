'De identiteit van Grote Jens is gelekt!': Jens Dendoncker dropt bommetje in Big Bang van 'The Masked Singer'
Dit zijn de eerste afvallers van 'Mijn Restaurant'
Niemand had haar naam genoemd: Pauw ontmaskerd in 'The Masked Singer'

MTV laat je in december genieten van meer hits en meer drama

zaterdag 29 november 2025
Foto: © MTV/Paramount 2025

Traditionele kerstprogrammering? Vergeet het maar. MTV zendt in december een onconventionele mix uit van legendarische muzikale hoogtepunten en de meest schokkende relatieconflicten.

Terwijl iedereen de liefde viert, duikt MTV in verraad, geheime relaties en digitale misleiding met hun Holiday Heartbreak stunt. Muziekliefhebbers komen ook niets tekort met de beste shows van het jaar en de onvergetelijke optredens uit de MTV Unplugged-collectie. Ten slotte, start de maand met gloednieuwe afleveringen van fan-favorieten. 


'MTV End of the Year Music stunt'
Op zaterdag 6, 13, 20 en 27 december om 9.00 uur

Elke zaterdag in december blikt MTV terug op de beste muziekshows van het jaar, waaronder Behind the Music, de 2025 VMAs, MTV's Family Legacy en meer.

Holiday Heartbreak stunt
Vanaf maandag 22 december t/m zondag 4 januari, elke dag om 18.30 uur

Holiday Heartbreak stunt is een chaotische draai aan deze zogenaamde romantische tijd van het jaar. Kijk naar afleveringen vol verraad, geheime relaties en digitale misleiding van de shows: 'Caught in the Act: Unfaithful', 'Catfish: The TV-Show', 'Help! I'm in a Secret Relationship' en 'Caught in the Act: Double Life'. Bereid je voor op veel drama.

Rewind & Unplug: MTV Unplugged stunt
Vanaf maandag 22 t/m woensdag 31 december, elke dag om 22.00 uur

Geen kerstliedjes, maar de beste Unplugged shows van diverse artiesten. Van de rauwe intensiteit van Nirvana tot de soulvolle elegantie van Alicia Keys: Rewind & Unplugged brengt elke avond de meest onvergetelijke MTV Unplugged-optredens, tot het einde van het jaar.

Tenslotte, daarnaast kijk je vanaf maandag 1 december naar nieuwe afleveringen van deze geliefde shows:

'Caught in the Act': Unfaithful - Seizoen 4 (deel 1): elke maandag om 20.15 uur
'Jersey Shore Family Vacation' - Seizoen 8 (deel 1): elke maandag om 22.00 uur
'Caught in the Act: Double Life' - Seizoen 1: elke dinsdag om 22.00 uur
'Ink Master' - Seizoen 16: elke donderdag 22.00 uur
'The Challenge' - Seizoen 41: elke woensdag om 22.00 uur


Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
Persbericht MTV/Walkie Talkie
https://www.mtv.nl/
Meer artikels over MTV BE
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

J. Robert Oppenheimer leidt het geheime Manhattanproject, waaraan onder anderen Edward Teller, de uitvinder van de waterstofbom, meewerkt. Oppenheimer draagt uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de atoombom, een ontdekking die de wereld voor altijd zal veranderen.

'Oppenheimer', film uit 2023 met oa. Cillian Murphy, om 20.35 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 21:00
    First dates
    06:00
    In bed met Olly
  • 21:05
    Sambre
    08:00
    Herfstbeelden
  • 20:50
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 20:35
    Oppenheimer
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:30
    H4Z4RD
    00:35
    Phrogging: Hider in My House
  • 20:35
    Minions: The Rise of Gru
    01:40
    Geen uitzending
  • 20:35
    All New Traffic Cops
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    Time for Him to Come Home for Christmas
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:55
    Home Improvement
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:00
    James de musical
    01:30
    De Tafel van de Week
  • 21:15
    NCIS
    01:35
    Criminal Minds
  • 20:30
    Guy Ritchie's The Covenant
  • 20:35
    Patti Stanger: The Matchmaker
    06:45
    Het Weekmenu
  • 20:30
    Interview With a Killer
    06:50
    Cold Case
  • 21:11
    City Reports
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:09
    Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 20:40
    Bon Appetit
    01:10
    Guten Appetit
  • 21:00
    Ripper Street
    01:45
    Midsomer Murders
  • 21:00
    The Descendants
    06:45
    Below Deck Sailing Yacht
  • 20:30
    Wie is de Mol? 25 jaar
    02:24
    EenVandaag
  • 20:40
    Sterren op het doek
    01:45
    Nieuwsuur
  • 21:05
    Protection
    06:55
    Interstellar Ella