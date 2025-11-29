MTV laat je in december genieten van meer hits en meer drama

Traditionele kerstprogrammering? Vergeet het maar. MTV zendt in december een onconventionele mix uit van legendarische muzikale hoogtepunten en de meest schokkende relatieconflicten.

Terwijl iedereen de liefde viert, duikt MTV in verraad, geheime relaties en digitale misleiding met hun Holiday Heartbreak stunt. Muziekliefhebbers komen ook niets tekort met de beste shows van het jaar en de onvergetelijke optredens uit de MTV Unplugged-collectie. Ten slotte, start de maand met gloednieuwe afleveringen van fan-favorieten.

'MTV End of the Year Music stunt'

Op zaterdag 6, 13, 20 en 27 december om 9.00 uur

Elke zaterdag in december blikt MTV terug op de beste muziekshows van het jaar, waaronder Behind the Music, de 2025 VMAs, MTV's Family Legacy en meer.

Holiday Heartbreak stunt

Vanaf maandag 22 december t/m zondag 4 januari, elke dag om 18.30 uur

Holiday Heartbreak stunt is een chaotische draai aan deze zogenaamde romantische tijd van het jaar. Kijk naar afleveringen vol verraad, geheime relaties en digitale misleiding van de shows: 'Caught in the Act: Unfaithful', 'Catfish: The TV-Show', 'Help! I'm in a Secret Relationship' en 'Caught in the Act: Double Life'. Bereid je voor op veel drama.

Rewind & Unplug: MTV Unplugged stunt

Vanaf maandag 22 t/m woensdag 31 december, elke dag om 22.00 uur

Geen kerstliedjes, maar de beste Unplugged shows van diverse artiesten. Van de rauwe intensiteit van Nirvana tot de soulvolle elegantie van Alicia Keys: Rewind & Unplugged brengt elke avond de meest onvergetelijke MTV Unplugged-optredens, tot het einde van het jaar.

Tenslotte, daarnaast kijk je vanaf maandag 1 december naar nieuwe afleveringen van deze geliefde shows:

'Caught in the Act': Unfaithful - Seizoen 4 (deel 1): elke maandag om 20.15 uur

'Jersey Shore Family Vacation' - Seizoen 8 (deel 1): elke maandag om 22.00 uur

'Caught in the Act: Double Life' - Seizoen 1: elke dinsdag om 22.00 uur

'Ink Master' - Seizoen 16: elke donderdag 22.00 uur

'The Challenge' - Seizoen 41: elke woensdag om 22.00 uur