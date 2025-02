Mentors zingen hun eigen songs voor het eerst samen met hun talenten in de Collabs van 'Lift You Up'

De audities zijn achter de rug, tijd voor 'Lift You Up' om een niveau hoger te schakelen. Vanaf vrijdag 21 februari begint de nieuwe talentenjacht aan de Collabs, waarin de mentors voor het eerst samen zullen zingen met hun talenten.

Daarvoor duiken ze in hun eigen repertoire en zingen ze samen één van hun grootste hits. Dat de talenten solo hun mannetje kunnen staan, hebben ze al bewezen. Maar houden ze ook stand naast hun favoriete artiest en vormen de twee zowel vocaal als visueel een ideale match?

Metejoor, Jasper, Laura en Bart stappen dus voor het eerst zelf de lift op met de eerste helft van hun zes resterende matches. De drie talenten zingen samen met hun mentor elk één van zijn of haar grootste hits en proberen zo de lift omhoog te stuwen. De fanzones blijven als eerste aan zet en krijgen de macht over de lift. Hoe beter de collab, hoe hoger die de lucht in schiet. Het talent met de laagste score valt onherroepelijk af. Tussen de twee anderen moet de mentor zelf een keuze maken. Wie neemt hij of zij mee naar de halve finale van 'Lift You Up', waarin ze samen een volledig nieuw nummer zullen zingen?

In de eerste Collabs leren Metejoor, Jasper, Laura en Bart hun talenten beter kennen tijdens een bijzondere ‘date’. Want net zoals de muzikale match is ook een persoonlijke klik van cruciaal belang. De winnaar van 'Lift You Up' zal met zijn of haar mentor niet alleen op het podium, maar ook backstage heel wat tijd doorbrengen. En dus laat de Zuid-Afrikaanse Cindy-Louise haar mentor Metejoor alvast kennismaken met haar mama, nodigen Diewke & Annabelle Jasper uit op restaurant, laat Laura Tesoro zich door Youssef onderdompelen in de Arabische cultuur en nodigt Bart Peeters al zijn talenten uit bij hem thuis.

Na een eerste kennismaking is het tijd om samen te knallen op de lift. Wie volgens Jaspers fanzone alvast een match made in heaven is, is Bernard (20, Kasterlee). Met zijn veelbesproken auditie liet die laatste al een verpletterende indruk na. Bernard is klaar om dat nog eens over te doen in de Collabs, waar hij met Jasper het gevoelige Annabelle zingt. De magie tussen de twee jaagt de lift meteen de hoogte in…

Verder in de Collabs brengt Jasper samen met Annelies (27, Oudenaarde) de Arid-hit ‘You Are’ en zingt hij met Diewke & Annabelle (17, Bilzen & Tongeren) voor het eerst in trio het breekbare ‘That’s Not How Dreams Are Made’.

Metejoor zingt samen met Otice (23, Bredene) ‘Wat Wil Je Van Mij’, brengt met Cindy-Louise (29, Breukelen) ‘Dit Is Wat Mijn Mama Zei’ en doet met Mats (27, Tienen) een feestje losbarsten op ‘Kijk Ons Nou’

Laura Tesoro is klaar voor een sterke performance met Maria (36, Oostakker) op ‘Beast’, zingt samen met Youssef (30, Brussel) een bijzondere versie met Arabische invloeden van ‘Strangers’ en performt samen met Wesley (22, Stavele) op ‘Up’.

Bart Peeters opent zijn Collabs als trio met Lullaby Embrace (24 en 33, Heusden-Zolder) op ‘Lepeltjesgewijs’, brengt nadien met Jochen (32, Aalst) ‘Brood Voor Morgenvroeg’ en sluit met Daan (25, Herentals) af met het minder bekende ‘Genstertje’.

'Lift You Up', vrijdag 21 februari om 20.40 uur bij VTM.