Martine vervangt Viktor en zorgt voor extra verrassing op het Verhulstjes-fanweekend

Terwijl het weer in Saint-Tropez tegenzit, moeten Viktor en Gert toch aan de slag voor hun podcast. Voor het eerst nodigen ze gasten uit: Ellen, Sarah en Marie schuiven elk om de beurt mee aan tafel.

Terug in Oostduinkerke werken Gert en James aan hun zomershow. Maar er wacht de familie ook een ander hoogtepunt: het Verhulstjes-weekend in Plopsaland. Op de agenda: een bingo-avond met fans. Alleen blijkt Viktor een dubbele boeking te hebben en kan hij er plots niet bij zijn. De oplossing? 'Martine is een halve Verhulst', klinkt het bij Ellen.

Tijdens het fanweekend zorgen Gert, Ellen en Marie persoonlijk voor het ontbijt van de bezoekers en komt Viktor recht van zijn optreden om mee de handen uit de mouwen te steken.

'De Verhulstjes', zondag 5 oktober om 20.00 uur op Play4 en GoPlay.