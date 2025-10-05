Docureeks 'K3 Originals' volgt Karen, Kristel en Kathleen op weg naar hun langverwachte reünie
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Kijkcijfers: dinsdag 30 september en woensdag 1 oktober 2025

Martine vervangt Viktor en zorgt voor extra verrassing op het Verhulstjes-fanweekend

zondag 5 oktober 2025
Foto: Play4 - © Play Media 2025

Terwijl het weer in Saint-Tropez tegenzit, moeten Viktor en Gert toch aan de slag voor hun podcast. Voor het eerst nodigen ze gasten uit: Ellen, Sarah en Marie schuiven elk om de beurt mee aan tafel.

Terug in Oostduinkerke werken Gert en James aan hun zomershow. Maar er wacht de familie ook een ander hoogtepunt: het Verhulstjes-weekend in Plopsaland. Op de agenda: een bingo-avond met fans. Alleen blijkt Viktor een dubbele boeking te hebben en kan hij er plots niet bij zijn. De oplossing? 'Martine is een halve Verhulst', klinkt het bij Ellen.


Tijdens het fanweekend zorgen Gert, Ellen en Marie persoonlijk voor het ontbijt van de bezoekers en komt Viktor recht van zijn optreden om mee de handen uit de mouwen te steken.

'De Verhulstjes', zondag 5 oktober om 20.00 uur op Play4 en GoPlay.


De Verhulstjes op tv
Woensdag 8 oktober 2025 om 23u20  »
Play 4
Fanweekend in Plopsaland. Gert, Ellen en Marie voorzien de gasten van ontbijt, terwijl Viktor recht van zijn optreden komt om te helpen.
Vrijdag 10 oktober 2025 om 17u35  »
Play 4
Zaterdag 11 oktober 2025 om 22u20  »
Play 4
Zondag 12 oktober 2025 om 20u00  »
Play 4
Martine gaat met pensioen en de Verhulstjes organiseren een verrassingsfeest.
Woensdag 15 oktober 2025 om 22u30  »
Play 4
Martine gaat met pensioen en de Verhulstjes organiseren een verrassingsfeest.

