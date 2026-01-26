Man met 52 veroordelingen verschijnt nóg maar eens voor de rechter in 'De Rechtbank'
In de correctionele rechtbank van Dendermonde verschijnt een gekend gezicht voor rechter Bouzoumita. 'Wij hebben elkaar al eens gezien', opent de rechter de zitting. 'Meerdere keren zelfs', antwoordt de man.
Met maar liefst 52 eerdere veroordelingen op zijn strafblad staat hij deze keer terecht voor slagen en verwondingen aan een vrouwelijke cipier in de gevangenis. De beklaagde ontkent met klem dat hij opzettelijk geweld heeft gebruikt.
Voor rechter Nicholas De Nil in Dendermonde moet een man verschijnen die eerder werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, een geldboete van 5.600 euro en een rijverbod van drie jaar en negen maanden. Daarbovenop moet hij zijn rijexamens opnieuw afleggen. De man, die al over een niet zo fraai strafregister beschikt, tekende beroep aan tegen het vonnis. In het verleden voerde hij al zo'n 750 uur werkstraf uit en nu vraagt hij opnieuw om zijn straf te beperken tot een werkstraf.
In de Hersteltrajectkamer krijgt rechter Blomme een man voor zich die terechtstaat voor bezit en vervoer van cocaïne en cannabis. Hij was op dat moment vrij onder voorwaarden voor gelijkaardige feiten. De man staat al 8 maanden op de wachtlijst voor een residentiële opname, maar er komt maar geen groen licht. In de kamer geeft hij dan ook toe dat het heel moeilijk is om zich te blijven motiveren en om van de drugs te blijven. En ook zijn advocate en rechter Blomme zitten met de handen in het haar omdat ze niet over de juiste middelen beschikken om de man opnieuw op het juiste spoor te zetten.
'De Rechtbank', dinsdag 27 januari vanaf 21.15 uur bij Play.
