Maak kennis met 'Geitenmeid', een nieuwe frisse animatieserie
Tarzan werd opgevoed door apen. Mowgli werd opgevoed door wolven. Gigi werd opgevoed door… geiten. Ze is feitelijk gezien mens, maar Gigi heeft zich verbazingwekkend goed aangepast aan het geitenleven.
'Geitenmeid' is een coming-of-agekomedie over een heldin die elke uitdaging aangaat met geitenachtige koppigheid en kracht. Van het bergleven tot de middelbare school: Gigi is klaar om de wereld te laten zien dat zij de G.O.A.T. (Greatest Of All Time) is! De serie gaat op 14 maart 2026 in première op Cartoon Network.
'Geitenmeid' is het knotsgekke verhaal van Gigi, een 13-jarig meisje dat is opgegroeid bij berggeiten. Nu ze een tiener is, vinden haar geitenouders Nanette en Billy dat het tijd is dat Gigi haar vleugels uitslaat (of liever haar… hoorns?). Dit jaar staat ze voor haar grootste uitdaging tot nu toe: school overleven en voor het eerst in haar leven tijd doorbrengen met mensen.
Gigi houdt ervan om als geit te leven. Het heeft ervoor gezorgd dat ze sterk, onbevreesd, ongeremd, spontaan en ongefilterd is. Soms brengt haar dat in de problemen, maar desondanks is ze gelukkig met haar roots. Door de ogen van Geitenmeid krijgen we een kijkje in Gigi’s wereld, houden we van Gigi en blaten we met Gigi. Haar reis gaat over je goed voelen in je eigen vel, blij zijn met wie je bent en je verschillen omarmen.
Voor Gigi is de mensenwereld niet eng, maar een gloednieuwe berg om te beklimmen, het liefst in volle vaart. Ze neemt de veerkracht en de hartstocht van de bergen met zich mee. Ze begrijpt menselijke gewoonten vaak verkeerd, maar duikt er altijd met oprechtheid in. In haar belevenissen zien we de mix van geit en meisje terug. Ze leert dat vriendschappen rommelig kunnen zijn, dat kwetsbaarheid geen zwakte is en dat opgroeien in de bergen juist een superkracht kan zijn.
'Geitenmeid' is geproduceerd door Daily Madness, MIAM! Animation en Thuristar, in samenwerking met Warner Bros. Discovery Kids & Family EMEA. De serie is een geanimeerd avontuur dat het thema #FindingYourHerd verkent. Het laat zien dat je goed genoeg bent, ongeacht waar je vandaan komt.
'Geitenmeid' is gecreëerd door Shannon George en Kristina Yee en wordt geregisseerd door Krystal Georgiou, met co-regie van Lauri Saunders en Matthieu Giner. Gigi’s wereld van mensen, geiten en alles daartussen wordt tot leven gebracht door een opvallende stemmencast met Jolijn Antonissen als Gigi, bijgestaan door het ensemble: Kirsten Cools als Nanette, Bob Selderslaghs als Billy, James Wauters als Bo, Esther Nwanu als Saige, Jean-Romy Manzila als Sully, Maja van Honste als Fern en Lok Yi Sou als Kallista.
De serie is vormgegeven in expressieve 2D-animatie en omarmt een gedurfde visuele stijl die Gigi’s eigenzinnige karakter en humor benadrukt. Het nieuwe seizoen bestaat uit 26 afleveringen van 11 minuten, in een wereld waar het gras altijd groener is… en soms wordt opgegeten!
Mis geen enkel leerzaam moment van Gigi wanneer 'Geitenmeid' in première gaat op Cartoon Network op 14 maart om 11.15 uur.
https://www.cartoonnetwork.nl/
Meer artikels over Cartoon Network BE
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Nieuwe eerste keren, nieuwe chaos: KRO-NCRV-serie 'De Eerste Keer' is terug met seizoen 2
- Muzikale gameshow 'I’ve Got The Music In Me' op SBS6
- BBC verlengt het op 'De Verraders' gebaseerde format 'The Traitors' tot 2030
- 15 jaar na haar eerste auditie: herkent Dan Karaty deze 'So You Think You Can Dance'-kandidaat nog?
- Opnames gestart van psychologische thrillerserie 'De Prijs'
- 'Ik wil jou weleens Justin Bieber horen zingen': Mathieu Terryn en Laura Tesoro voegen de daad bij het woord in 'The Voice'
- Nieuwe aflevering van 'De Arbeidsvitaminen Quiz' op NPO 1
- Nieuwe 'MAX Muziekspecial': Emma Kok schittert in het Concertgebouw
- Maak kennis met 'Geitenmeid', een nieuwe frisse animatieserie
- Gloednieuwe coming-of-age komedie 'Geitenmeid' bij Cartoon Network
- JOE-dj’s Coen & Sander na ruim 72 uur gevonden aan de Panelenweg in Tiel
- 'Villa VdB' vier keer vanuit meest gemiddelde stembureau van Nederland
- Kawtar Ehlalouch en Wannes Lacroix ruilen schermtijd in voor échte ontmoetingen in 'Clubhuis Kawtar'
- Els Wolterbeek wint Frater Willibrordus Prijs 2026
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' live vanuit Hardenberg
Multimedia SPOTLIGHT
-
Mathieu Terryn en Laura Tesoro aan het zingen in 'The Voice'
-
De Goorissen zijn onder de indruk in Athene
-
Wordt Ward Lemmelijn wereldkampioen HYROX?
-
'So You Think You Can Dance' is terug!
-
'The Secret Lives Of Mormon Wives' op Disney+
-
'The Real Housewives of Antwerp' zijn terug!
-
Kijk Pieter Verelsts absurdistische comedyshow 'Ten Aarzel' op Streamz
-
Mutti Dina Tersago gaat op 'Koffieklets' bij ouders met een bijzonder verhaal
-
Netflix deelt trailer van derde en laatste seizoen 'Knokke Off'
-
Frakke en Jempie keren terug op Streamz
-
'A-Typisch' op Streamz: zonder taboe BV's interviewen
-
'Lalalady' maakt een comeback in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Bizar interieurplan verbaast Dina Tersago in 'Huis Gemaakt'
-
Kandidaten zetten blijvende herinnering aan 'Bestemming X'
-
Kostelijke fout zondag in 'Konvooi'
-
Netflix deelt trailer van 'Harry Styles. One Night in Manchester.'
-
Q-dj's zeiden nog nooit zo vaak 'Het Verboden Woord'
-
Yaro ontmoet zijn celebrity crush in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Sam Gooris zijn droom komt uit in 'Expeditie Gooris'
-
Netflix deelt officiële teaser van 'Pride and Prejudice'
-
Deelnemers begeven zich op glad ijs in 'De Box'
-
'Harry Styles. One Night in Manchester.' op Netflix
-
Kijk de nieuwe Blind Auditions van 'The Voice'
-
De Camper van Sven & Anke is vertrokken!
-
De kleren maken 'De Mol'… Dan start het nieuwe seizoen!
-
'Huis Gemaakt' gaat meteen hard van start
-
Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met een bekentenis
-
Grote angst in skilift bij Bockie
-
Wie wint de finale van 'Bestemming X'?
-
Netflix deelt trailer van 'Jo Nesbo’s Detective Hole'
Kijktip van de dag
Mira is een jonge alleenstaande moeder, altijd positief en boordevol energie. Ze heeft een fijne job als thuisverpleegster, hechte vrienden en een goede relatie met haar jongste broer. Maar dan krijgt ze nieuws dat inslaat als een bom. Mira besluit om het contact met haar oudste broer te herstellen in een poging het gezin dat er nooit echt één was te herenigen. En zo trekt deze niet-alledaagse en op zijn zachtst gezegd kleurrijke familie voor een weekend naar de Ardennen. Mira wacht een uitdaging om de familiebanden aan te halen.
'J'aime La Vie', film uit 2023 met oa. Jurgen Delnaet, om 20.45 uur op VRT 1.