Maak kennis met 'Geitenmeid', een nieuwe frisse animatieserie

Tarzan werd opgevoed door apen. Mowgli werd opgevoed door wolven. Gigi werd opgevoed door… geiten. Ze is feitelijk gezien mens, maar Gigi heeft zich verbazingwekkend goed aangepast aan het geitenleven.

'Geitenmeid' is een coming-of-agekomedie over een heldin die elke uitdaging aangaat met geitenachtige koppigheid en kracht. Van het bergleven tot de middelbare school: Gigi is klaar om de wereld te laten zien dat zij de G.O.A.T. (Greatest Of All Time) is! De serie gaat op 14 maart 2026 in première op Cartoon Network.

'Geitenmeid' is het knotsgekke verhaal van Gigi, een 13-jarig meisje dat is opgegroeid bij berggeiten. Nu ze een tiener is, vinden haar geitenouders Nanette en Billy dat het tijd is dat Gigi haar vleugels uitslaat (of liever haar… hoorns?). Dit jaar staat ze voor haar grootste uitdaging tot nu toe: school overleven en voor het eerst in haar leven tijd doorbrengen met mensen.

Gigi houdt ervan om als geit te leven. Het heeft ervoor gezorgd dat ze sterk, onbevreesd, ongeremd, spontaan en ongefilterd is. Soms brengt haar dat in de problemen, maar desondanks is ze gelukkig met haar roots. Door de ogen van Geitenmeid krijgen we een kijkje in Gigi’s wereld, houden we van Gigi en blaten we met Gigi. Haar reis gaat over je goed voelen in je eigen vel, blij zijn met wie je bent en je verschillen omarmen.

Voor Gigi is de mensenwereld niet eng, maar een gloednieuwe berg om te beklimmen, het liefst in volle vaart. Ze neemt de veerkracht en de hartstocht van de bergen met zich mee. Ze begrijpt menselijke gewoonten vaak verkeerd, maar duikt er altijd met oprechtheid in. In haar belevenissen zien we de mix van geit en meisje terug. Ze leert dat vriendschappen rommelig kunnen zijn, dat kwetsbaarheid geen zwakte is en dat opgroeien in de bergen juist een superkracht kan zijn.

'Geitenmeid' is geproduceerd door Daily Madness, MIAM! Animation en Thuristar, in samenwerking met Warner Bros. Discovery Kids & Family EMEA. De serie is een geanimeerd avontuur dat het thema #FindingYourHerd verkent. Het laat zien dat je goed genoeg bent, ongeacht waar je vandaan komt.

'Geitenmeid' is gecreëerd door Shannon George en Kristina Yee en wordt geregisseerd door Krystal Georgiou, met co-regie van Lauri Saunders en Matthieu Giner. Gigi’s wereld van mensen, geiten en alles daartussen wordt tot leven gebracht door een opvallende stemmencast met Jolijn Antonissen als Gigi, bijgestaan door het ensemble: Kirsten Cools als Nanette, Bob Selderslaghs als Billy, James Wauters als Bo, Esther Nwanu als Saige, Jean-Romy Manzila als Sully, Maja van Honste als Fern en Lok Yi Sou als Kallista.

De serie is vormgegeven in expressieve 2D-animatie en omarmt een gedurfde visuele stijl die Gigi’s eigenzinnige karakter en humor benadrukt. Het nieuwe seizoen bestaat uit 26 afleveringen van 11 minuten, in een wereld waar het gras altijd groener is… en soms wordt opgegeten!

Mis geen enkel leerzaam moment van Gigi wanneer 'Geitenmeid' in première gaat op Cartoon Network op 14 maart om 11.15 uur.