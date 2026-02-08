Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Ruben Van Gucht trapt jubileumseizoen van 'Stukken Van Mensen' op gang

Konvooiers stevig op de proef gesteld met 'schimmelteenwijn': 'Ik heb schrik dat ze bloed gaan kotsen'

zondag 8 februari 2026
Het 'Konvooi' trekt verder door Duitsland zonder mama Torrekens. Zij mag van geluk spreken, want tijdens deze etappe moeten de kandidaten zelfbereide Bockie-wijn proeven. Wijn met een kruidige toets van schimmelnagel en een ietwat harige afdronk.

'Ik maak mij nog wat zorgen over een paar dingen', steekt Bockie van wal. 'Ik heb de druiven geplet met mijn voeten, maar ik heb een kleine schimmelnagel. Daarom heb ik alles goed afgebonden met plastic zakken. Tijdens één beweging denk ik wel dat die nagel een milliseconde de druiven getoucheerd heeft. En ook mijn hond is even boven de wijn komen hangen. Ik heb schrik dat de kandidaten bloed gaan kotsen (lacht).'


Alsof de Bockie-wijn nog niet genoeg is, moeten de kandidaten ook oldschool hun weg zien te vinden zonder GPS wat gegarandeerd voor de nodige frustraties zorgt. En onder het motto 'alles voor koplampen' racen ze ook tegen een trein.


'Konvooi', zondag 8 februari om 20.00 uur op Play.



Kijktip van de dag

'Badgast' (VRT 1/KRO-NCRV)

Vince en Sergio proberen wanhopig hun geheim te verbergen. Ondertussen bereiden Zoë en haar vrienden een gevaarlijke deal voor. Daarbovenop komt Gerrit gevaarlijk in de buurt van de waarheid.

'Badgast', om 21.00 uur op VRT 1.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 12:00
    De Zevende Dag
    06:00
    Mr. Magoo
  • 11:20
    Sporza: Milaan Cortina 2026
    06:00
    Sta op met Radio 2
  • 12:30
    De Chimera Wachters
    06:00
    Tik Tak
  • 12:15
    Zot!
    02:05
    Gooische Vrouwen
  • 11:50
    Selling Super Houses
    01:15
    Geen uitzending
  • 12:30
    Geen uitzending
    01:05
    The Big Bang Theory
  • 10:00
    Geen uitzending
    01:00
    Xena: Warrior Princess
  • 08:40
    Geen uitzending
    19:00
    Zorro
  • 10:00
    Joe
    01:30
    Geen uitzending
  • 12:30
    Piet Patron
    02:00
    De Tafel van Gert
  • 12:30
    C.S.I. New York
    01:10
    FBI
  • 11:45
    Geen uitzending
    01:40
    Swamp People
  • 12:30
    Comfort Food
    02:00
    Botched
  • 11:40
    A Bundle of Trouble: An Aurora Teagarden Mystery
    01:20
    Big Sky
  • 12:32
    CEO van mijn leven
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 12:30
    Zo doe je het!
    05:55
    Sixties To Six
  • 12:25
    de Chalet, 3 chefs, een feest
    01:35
    Winterse Kost
  • 12:40
    The Good Ship Murder
    01:45
    Marie Antoinette
  • 12:05
    First Dates Australia
    01:55
    Grey's Anatomy
  • 11:05
    NOS Olympische Winterspelen
    02:00
    NOS Journaal
  • 12:10
    Buitenhof
    01:40
    Nieuwsuur
  • 12:30
    BarnKidz
    01:25
    Hoodfights