Konvooiers stevig op de proef gesteld met 'schimmelteenwijn': 'Ik heb schrik dat ze bloed gaan kotsen'

Het 'Konvooi' trekt verder door Duitsland zonder mama Torrekens. Zij mag van geluk spreken, want tijdens deze etappe moeten de kandidaten zelfbereide Bockie-wijn proeven. Wijn met een kruidige toets van schimmelnagel en een ietwat harige afdronk.

'Ik maak mij nog wat zorgen over een paar dingen', steekt Bockie van wal. 'Ik heb de druiven geplet met mijn voeten, maar ik heb een kleine schimmelnagel. Daarom heb ik alles goed afgebonden met plastic zakken. Tijdens één beweging denk ik wel dat die nagel een milliseconde de druiven getoucheerd heeft. En ook mijn hond is even boven de wijn komen hangen. Ik heb schrik dat de kandidaten bloed gaan kotsen (lacht).'

Alsof de Bockie-wijn nog niet genoeg is, moeten de kandidaten ook oldschool hun weg zien te vinden zonder GPS wat gegarandeerd voor de nodige frustraties zorgt. En onder het motto 'alles voor koplampen' racen ze ook tegen een trein.

'Konvooi', zondag 8 februari om 20.00 uur op Play.