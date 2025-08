Jonathan Holslag bij Thomas Vanderveken in 'Alleen Elvis Blijft Bestaan'

Donderdag 7 augustus ontvangt Thomas Vanderveken in 'Alleen Elvis Blijft Bestaan' Jonathan Holslag. Als professor internationale politiek, burgemeester van Tienen én reservist bij de Belgische Special Forces, belichaamt Holslag een zeldzame combinatie van intellectuele scherpte en maatschappelijk engagement.

Holslag is professor internationale politiek aan de Vrije Universiteit Brussel en geldt als een van de invloedrijke stemmen in het Europese debat over geopolitiek, veiligheid en de rol van Europa in een veranderende wereldorde. Zijn boeken en opiniestukken worden internationaal gelezen en gewaardeerd.



Maar Holslag is meer dan academicus. Als kersvers burgemeester van Tienen combineert hij zijn wereldwijde visie met lokaal engagement. Bovendien is hij actief als reservist bij de Belgische Special Forces – een zeldzame combinatie van denken en doen, die zijn persoonlijke overtuiging weerspiegelt: maatschappelijke verantwoordelijkheid stopt niet aan de schrijftafel.



In 'Alleen Elvis Blijft Bestaan' zal Holslag fragmenten delen die hem raken, inspireren of uitdagen – van geopolitieke gebeurtenissen tot persoonlijke mijlpalen.

'Alleen Elvis Blijft Bestaan' is er de hele maand augustus, telkens op dinsdag- en donderdagavond, live vanuit Brussel. Thomas Vanderveken is de gastheer!

'Alleen Elvis Blijft Bestaan' met Jonathan Holslag, donderdag 7 augustus om 20.10 uur op VRT Canvas en VRT MAX.