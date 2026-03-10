Jill zaait chaos in 'De Box': tactisch fluitsignaal zorgt voor blinde paniek
In de derde aflevering van 'De Box' staan de gele boxen voor één van de opdrachten opgesteld op de regionale luchthaven van Limburg. De kandidaten staan op een verlaten tarmac met een houten lepel, een ei en vooral een hoop onduidelijkheid.
De missie: hun ei zo ver mogelijk wegbrengen en weer in de gele box staan voordat de klok op nul slaat. Ze hebben daarvoor 15 minuten, maar zonder horloge is dat op een uitgestrekte landingsbaan moeilijk in te schatten. Met de beste bedoelingen probeert Jill het tijdsbesef te bewaken door te beginnen fluiten. 'Ik ben als een zot beginnen roepen. Tot ik doorhad dat ze mij niet hoorden. Dan ben ik beginnen fluiten. Zeven keer om aan te geven dat de klok op zeven minuten stond.' Maar in de adrenaline van het spel interpreteren de anderen haar gefluit als het eindsignaal...
'De Box', elke dinsdag en donderdag om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO. Stream 'De Box' nu al een aflevering vooruit met VTM GO+.
In 'Out Of De Box' op VTM GO blikt superfan Gerben Tuerlinckx terug met de afvallers en confronteert hij hen met wat ze nog niet wisten. Kijkers krijgen antwoorden op onbeantwoorde vragen, ontdekken geheimen van achter de schermen en krijgen de wildste theorieën over het programma te horen.
Kijktip van de dag
Vandaag draaien we een proefdag in het restaurant. Om zachtjes te starten, zijn de familieleden van de medewerkers de eerste gasten. Voor zowel keuken- als zaalpersoneel is het spannend om voor het eerst in het restaurant te werken. Danny kan al meteen zijn beenhouwershart ophalen. Na de werkdag kunnen de medewerkers samen ontspannen en genieten in de vakantiehuisjes.
'Restaurant Misverstand', om 20.45 uur op VRT 1.