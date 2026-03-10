Jill zaait chaos in 'De Box': tactisch fluitsignaal zorgt voor blinde paniek

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
dinsdag 10 maart 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

In de derde aflevering van 'De Box' staan de gele boxen voor één van de opdrachten opgesteld op de regionale luchthaven van Limburg. De kandidaten staan op een verlaten tarmac met een houten lepel, een ei en vooral een hoop onduidelijkheid.

De missie: hun ei zo ver mogelijk wegbrengen en weer in de gele box staan voordat de klok op nul slaat. Ze hebben daarvoor 15 minuten, maar zonder horloge is dat op een uitgestrekte landingsbaan moeilijk in te schatten. Met de beste bedoelingen probeert Jill het tijdsbesef te bewaken door te beginnen fluiten. 'Ik ben als een zot beginnen roepen. Tot ik doorhad dat ze mij niet hoorden. Dan ben ik beginnen fluiten. Zeven keer om aan te geven dat de klok op zeven minuten stond.' Maar in de adrenaline van het spel interpreteren de anderen haar gefluit als het eindsignaal...



'De Box', elke dinsdag en donderdag om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO. Stream 'De Box' nu al een aflevering vooruit met VTM GO+.

In 'Out Of De Box' op VTM GO blikt superfan Gerben Tuerlinckx terug met de afvallers en confronteert hij hen met wat ze nog niet wisten. Kijkers krijgen antwoorden op onbeantwoorde vragen, ontdekken geheimen van achter de schermen en krijgen de wildste theorieën over het programma te horen.


De Box op tv
Dinsdag 10 maart 2026 om 20u40  »
VTM
De box-karavaan reist verder naar het sympathieke Limburg: de ideale arena voor spannende opdrachten, plottwists en het buldergelach van Wesley.
Woensdag 11 maart 2026 om 17u00  »
VTM
Woensdag 11 maart 2026 om 23u05  »
VTM
Donderdag 12 maart 2026 om 20u40  »
VTM
Deze keer zullen niet ??n, maar twee kandidaten het spel moeten verlaten. Nieuwe strategie?n en allianties ontstaan, de stress stijgt en de kermis zorgt voor extra misselijkheid.
Vrijdag 13 maart 2026 om 16u00  »
VTM
