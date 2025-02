Gaat Robin 'Higher' met zijn versie van Laura Tesoro's hit in 'Lift You Up'?

Foto: VTM - © DPG Media 2025

Vrijdagavond kondigen Eva De Roo en Koen Wauters een nieuwe lichting Collabs aan in 'Lift You Up'. Dan delen de mentors het podium met de andere helft van hun talenten en zingen ze samen één van hun eigen songs.