'From Zero to Hero:' vliegen Jonas en Jelle als Batman door de lucht?

Jonas Van Geel en Jelle Cleymans willen net als Batman door de lucht vliegen. Maar Batman, die doet dat natuurlijk zonder parachute.

Jonas (alias Batman) en Jelle (alias Robin) schakelen de hulp in van Vincent en Marie, het enige duo ter wereld dat tandemvluchten met een wingsuit doet. Er is alleen één klein probleem: Jonas heeft vreselijke hoogtevrees. Zullen de twee pantoffelhelden hun angst kunnen overwinnen en als een echte Batman door de hemel zweven?

'Jonas & Jelle: From Zero to Hero', zondag 25 mei om 22.00 uur bij VTM 2 en ook op VTM GO.