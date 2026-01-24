Elodie Gabias viert haar verjaardag onderweg in 'De Columbus'

Foto: VRT1 - © VRT 2026

In de derde aflevering van 'De Columbus' verwelkomt Wim Lybaert influencer Elodie Gabias aan boord. Een gast van een andere generatie, bekend van sociale media, maar ook een West-Vlaamse met een open blik en zin voor avontuur. Ondanks het leeftijdsverschil is er meteen een natuurlijke klik tussen Wim en Elodie, die zich moeiteloos vertaalt in een ontspannen reis vol kleine momenten.

Elodie is een vertrouwd gezicht online, waar haar leven zich vaak in hoog tempo afspeelt. De Columbus biedt haar een ander soort reis: zonder vast schema, zonder verwachtingen en met ruimte om gewoon onderweg te zijn. Tussen het petanquen door, het vieren van Elodies verjaardag en een oversteek met de ferry naar Corsica, ontstaat er gaandeweg iets bijzonders. Geen grootse gebeurtenissen, wel oprechte verbondenheid.



Tijdens de tocht praten Wim en Elodie over generaties, zichtbaarheid en de manier waarop het leven zich vandaag steeds vaker online afspeelt. Tegelijk toont deze aflevering hoe snel echte connectie kan ontstaan wanneer de telefoon even opzijgaat en de aandacht volledig bij het moment ligt.



'De Columbus', zondag 25 januari rond 20.00 uur op VRT 1 en VRT MAX.





