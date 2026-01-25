Dit zijn de kandidaten voor de vierde week van 'De Dag van Vandaag'

Foto: VRT1 - © VRT 2026

De vierde week van 'De Dag van Vandaag' krijgt een extra feestelijk randje. Op maandag 26 januari staat de quiz volledig in het teken van 'Thuis', dat die dag zijn 6000ste aflevering viert én zaterdag de Kastaar voor fictie in de wacht sleepte. Bart Cannaerts ontvangt opnieuw vier avonden lang trio's met een duidelijke link, van fictie en sport tot reizen en muziek.

Maandag 26 januari – 'Thuis'-special

Felix Heremans · Celine Van Ouytsel · Riadh Bahri

Een speciale aflevering naar aanleiding van de 6000ste Thuis-aflevering, met drie uitgesproken superfans van de reeks die Vlaanderen al jaren aan de buis kluistert.



Dinsdag 27 januari – Sportankers

Astrid Demeure · Maarten Vangramberen · Tess Elst



Woensdag 28 januari – 'De Columbus'

Wim Lybaert · Ruben Van Gucht · Elodie Gabias



Donderdag 29 januari – Popcast

Stijn Van de Voorde · Otto-Jan Ham · Kirsten Lemaire



'De Dag van Vandaag', van maandag tot en met donderdag rond 21.30 uur op VRT 1 en VRT MAX.

