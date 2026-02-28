Dit zie je in maart op National Geographic

Ontdek 125 jaar luchtvaartgeschiedenis en zie hoe iconische vliegtuigen onze wereld ingrijpend hebben veranderd. We duiken in de ingenieuze techniek achter hun succes en laten zien wat deze toestellen zo revolutionair maakte.

PLANES THAT CHANGED HISTORY

In deze serie komen legendarische vliegtuigen voorbij zoals de Concorde, de Boeing 747 (jumbojet) en de Supermarine Spitfire, zoals je ze nog nooit eerder hebt gezien. Verhalen worden tot leven gebracht door interviews met historici, piloten en luchtvaartexperts, zeldzaam archiefmateriaal en 3D-modellen die de technische ontwerpen inzichtelijk maken.

Vanaf 19 maart, elke donderdag om 22.30 uur op National Geographic.

LOST TREASURES OF THE BIBLE: SECRETS OF FAITH

De serie volgt archeologen door het Midden-Oosten tijdens een nieuw seizoen vol opgravingen, waarin ze op zoek gaan naar de steden en beschavingen die in de Bijbel worden beschreven. Van het verhaal van David en Goliath tot de oorsprong van de Tien Geboden en de Dode Zeerollen: hun ontdekkingen werpen een nieuw licht op de bekendste mysteries uit de Bijbel.

Vanaf 31 maart, elke dinsdag om 22.30 uur op National Geographic.

DECODING HISTORY'S PROHECIES

Voorspellingen, visioenen en onheilsboodschappen: door de geschiedenis heen duiken mysterieuze mensen op van wie wordt beweerd dat ze de toekomst kunnen zien. Hebben deze bijzondere personen echt een bovennatuurlijke gave, of is er een rationele verklaring voor hun inzichten?

Deze meeslepende documentaireserie combineert dramatische reconstructies, indrukwekkende beelden en interviews met experts. In elke aflevering worden er fascinerende verhalen verteld. Sommige gevallen blijken bedrog, andere blijven opvallend onverklaarbaar. De verhalen laten zien hoe groot onze drang is om vooruit te kijken, met impact op de geschiedenis.

Vanaf 3 maart, elke dinsdag om 21.30 uur op National Geographic.

TALE OF SILYAN

De documentaire 'Tale of Silyan', die afgelopen jaar in première ging tijdens IDFA, brengt een Macedonisch volksverhaal tot leven wanneer een gewonde witte ooievaar wordt gered van een vuilnisbelt door een onverwachte redder. Wat begint als een toevallige ontmoeting groeit uit tot een bijzondere band die het leven van beiden voorgoed verandert.

Kijk deze documentaire op zaterdag 21 maart om 17.00 uur op National Geographic.

TO CATCH A SMUGGLER S10

In 'To Catch a Smuggler' onderscheppen agenten van CBP en HSI voor miljoenen dollars aan meth en cocaïne die de Verenigde Staten via verschillende grensovergangen proberen binnen te komen. Terwijl smokkelroutes veranderen, richten ze zich ook steeds vaker op uitgaande smokkel, zoals marihuana en vuurwapens.

Vanaf 7 maart, elke zaterdag om 21.00 uur op National Geographic.