Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Peter voert een gesprek dat uitmondt in ruzie. Judith krijgt verrassend nieuws. Femke denkt terug aan Lucas, De gedachten van Tom gaan alle kanten uit. Dieter vreest een nieuw conflict, Britney vindt een uitlaatklep in het voetbal. Peter reageert scherp. Karin steunt Britney en Lyn en Rosa hebben een gesprek.

Maandag 9 december 2024 - aflevering 5750

Peter voert een gesprek over verantwoordelijkheden dat uitmondt in een ruzie. Adil graaft in de vertroebelde familierelaties van Lyn. Luca moet zich verantwoorden wanneer hij bij Yasmine voor de deur staat. Judith ontdekt verrassend nieuws.



Dinsdag 10 december 2024 - aflevering 5751

Femke denkt terug aan de periode met Lucas. Frank pept Simonne op en kijkt positief naar de toekomst. Britney en Karin bereiden zich voor op de zitting van de raadkamer. Tom zijn gedachten gaan alle kanten uit. Femke krijgt een langverwacht telefoontje.



Woensdag 11 december 2024 - aflevering 5752

Christine stelt zich mild op en doet Peter nadenken over zijn keuzes. De steun van Eddy komt nogal onhandig over, maar hij doet zijn best. Judith stelt Tom op de hoogte van haar belangrijke beslissing. Dieter vreest voor een nieuw conflict.



Donderdag 12 december 2024 - aflevering 5753

Voetbal blijkt een ideale uitlaatklep voor Britney. Enkele vragen beheersen haar leven. Robin stelt Toms eerlijkheid op prijs. Lyn wordt aangenaam verrast. Peter reageert scherp tegenover Christine en heeft een onverwachtse confrontatie.



Vrijdag 13 december 2024 - aflevering aflevering 5754

Femke deelt haar inzichten met Peter. Karin steunt Britney, die dat erg op prijs stelt. Lyn en Rosa knopen een gesprek met elkaar aan. Liefde hangt in de lucht in het huis van Christine en Peter, na een charmeoffensief.



'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.30 uur op VRT 1.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!