Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 16 maart 2026 – aflevering 4556

Larissa speelt met Kilians jaloezie terwijl Marlon en Fanny dichter tot elkaar groeien in de serre. Katja weigert Werner volmacht te geven. Lale en Leo plannen om een break-up te faken, maar het succes van Lale's vlog maakt uitstellen zeer verleidelijk.



Dinsdag 17 maart 2026 – aflevering 4557

Erik wil de verhalen van het Fürstenhof als podcast brengen. Fanny en Marlon ervaren een ontroerend moment samen, maar twijfelen nog. Sophia misleidt Christoph over de gasreserves, waardoor hij groot risico loopt voor enorme winsten die er niet zijn.



Woensdag 18 maart 2026 – aflevering 4558

Fanny wijst Fritz af, maar beleeft een mooie dans met Marlon. Katja probeert Werner te beschermen tegen slecht nieuws over de golfbaan. Met de seizoensfinale in het vooruitzicht wordt Leo nerveus en overdrijft hij met trainen.



Donderdag 19 maart 2026 – aflevering 4559

Erik voelt zich niet begrepen en reageert zich af op Yvonne. Fanny leert Marlon zwemmen, waardoor ze dichter naar elkaar groeien. Leo verzwijgt zijn handblessure om de laatste belangrijke match van het seizoen niet te missen.



Vrijdag 20 maart 2026 – aflevering 4560

Elias raakt gewond na een vechtpartij, maar houdt de reden geheim voor Leo. Massimo waarschuwt live over gasboringen, wat protesten veroorzaakt. Kilian ziet hoe close Marlon en Fanny zijn, maar Yannik stelt hem gerust dat ze gewoon vrienden zijn.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

