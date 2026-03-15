Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Niels Destadsbader sluit bijzondere deal met twee dealers in 'Stukken Van Mensen' en opent veiling voor het goede doel
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

zondag 15 maart 2026

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 16 maart 2026 – aflevering 4556
Larissa speelt met Kilians jaloezie terwijl Marlon en Fanny dichter tot elkaar groeien in de serre. Katja weigert Werner volmacht te geven. Lale en Leo plannen om een break-up te faken, maar het succes van Lale's vlog maakt uitstellen zeer verleidelijk.


Dinsdag 17 maart 2026 – aflevering 4557
Erik wil de verhalen van het Fürstenhof als podcast brengen. Fanny en Marlon ervaren een ontroerend moment samen, maar twijfelen nog. Sophia misleidt Christoph over de gasreserves, waardoor hij groot risico loopt voor enorme winsten die er niet zijn.

Woensdag 18 maart 2026 – aflevering 4558
Fanny wijst Fritz af, maar beleeft een mooie dans met Marlon. Katja probeert Werner te beschermen tegen slecht nieuws over de golfbaan. Met de seizoensfinale in het vooruitzicht wordt Leo nerveus en overdrijft hij met trainen.

Donderdag 19 maart 2026 – aflevering 4559
Erik voelt zich niet begrepen en reageert zich af op Yvonne. Fanny leert Marlon zwemmen, waardoor ze dichter naar elkaar groeien. Leo verzwijgt zijn handblessure om de laatste belangrijke match van het seizoen niet te missen.

Vrijdag 20 maart 2026 – aflevering 4560
Elias raakt gewond na een vechtpartij, maar houdt de reden geheim voor Leo. Massimo waarschuwt live over gasboringen, wat protesten veroorzaakt. Kilian ziet hoe close Marlon en Fanny zijn, maar Yannik stelt hem gerust dat ze gewoon vrienden zijn.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Sturm der Liebe op tv
Maandag 16 maart 2026 om 18u10  »
VTM Gold
Turbulente, opwindende, grappige en romantische verhalen die verband houden met vriendschap, liefde en relaties tussen de gasten en het personeel van Hotel F?rstenhof, een luxueus Beiers hotel.
Dinsdag 17 maart 2026 om 18u10  »
VTM Gold

Woensdag 18 maart 2026 om 18u05  »
VTM Gold

Donderdag 19 maart 2026 om 18u05  »
VTM Gold


TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'So You Think You Can Dance' (VTM)

Na meer dan tien jaar is 'So You Think You Can Dance' terug. Ambitieuze dansers uit Vlaanderen en Nederland zetten alles op alles om de jury te overtuigen. Ze worden opgevangen door Wendy Van Dijk en Laura Tesoro, maar al snel is het tijd voor hun grote moment. Met een eigen choreografie tonen ze hun talent in hun favoriete dansstijl. De jury, met Dan Karaty, Nora Monsecour en Kenzo Alvares, kijkt scherp toe. Wie maakt indruk en wie moet zijn droom meteen opbergen?

'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 11:00
    Winterbeelden
    12:00
    De Zevende Dag
  • 11:20
    Winterbeelden
    16:35
    Rebirth
  • 11:15
    Edmond & Lucy
    11:25
    Vos en Haas
  • 09:50
    Geen uitzending
    11:55
    Boer Coppens
  • 10:25
    Geen uitzending
    12:30
    Achter gesloten deuren
  • 09:05
    Geen uitzending
    11:40
    The Couple Next Door
  • 10:00
    Geen uitzending
    15:10
    Baywatch Hawaii
  • 08:15
    Geen uitzending
    15:50
    Law & Order Toronto: Criminal Intent
  • 10:00
    Joe
    15:10
    Geen uitzending
  • 11:10
    Tot op de Graat
    11:30
    Nuances
  • 11:10
    FBI
    12:05
    C.S.I. New York
  • 11:10
    Geen uitzending
    12:10
    Borderforce USA: The Bridges
  • 10:25
    The Block Australia
    12:20
    Peppe's Pasta
  • 11:20
    Mark of a Serial Killer
    13:05
    Killer Couples
  • 11:18
    CEO van mijn leven
    11:44
    De CFO podcast
  • 11:12
    Leven als vakman
    12:00
    De Vlaamse Top 10
  • 11:00
    Guillaume's Paris
  • 11:00
    The Madame Blanc Mysteries
    11:55
    McDonald and Dodds
  • 11:10
    Cougar Town
    11:40
    NCIS: Los Angeles
  • 11:05
    Ivo op zondag
    12:00
    NOS Journaal
  • 11:05
    Nederland zingt op zondag
    11:30
    EO Metterdaad
  • 11:20
    Herrie op zolder
    11:30
    Machtige Mike
Verwante artikels