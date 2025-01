Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 27 januari 2025 - aflevering 4286

Katja is geschokt en weet niet hoe ze met de bekentenis van Maxi moet omgaan. Ze maakt zich niet alleen zorgen over Markus, die bij een veroordeling een gevangenisstraf riskeert, maar ook over haar dochter, wier carrière als dokter voorbij zou zijn. Philipp is teleurgesteld dat Vincent en niet hij donor zal zijn. Nicole bedankt Vincent omdat hij Ana's leven wil redden, waarop hij duidelijk maakt dat hij dat uit liefde doet. Alfons spreekt Theo aan over Stella's telefoongesprek. Hij geeft toe dat hij wat hard geweest is. Theo en Maxi troosten elkaar, tot ergernis van Lale.



Dinsdag 28 januari 2025 - aflevering 4287

Ana is nog steeds in de war. Markus vraagt Philipp om uit de buurt van Vincent en Ana te blijven. Vincent gaat ervan uit dat de nier hem en Ana voor altijd met elkaar zal verbinden, maar dat zorgt bij haar voor heel wat druk en stress. Theo probeert Lale gerust te stellen en de situatie met Maxi op te helderen. Lale kalmeert en verontschuldigt zich bij hem voor haar jaloers gedrag. Ondertussen heeft Stella al een nieuw plan om stokken in de wielen te steken. Katja staat erop haar dochter te beschermen. Ze kan Markus niet meer onder ogen komen en probeert uit zijn buurt te blijven. Toch laat ze zich door hem overhalen om samen een wijnpers voor hun wijngaard te gaan kopen.



Woensdag 29 januari 2025 - aflevering 4288

Alexandra vertelt aan Christoph dat Markus tijdens het politieverhoor alle schuld heeft ontkend. Wanneer de vennoten samenkomen voor een vergadering over de wijngaard, kiest Katja Markus als toekomstige directeur naast haar. Vincent begrijpt Anas beslissing niet en verzekert dat hij geen relatie in ruil voor de nier verwacht. Ana zegt dat ze zich op de donorlijst wil laten plaatsen en verlaat het ziekenhuis. Ook Nicole kan niet tot Ana doordringen. Theo vertelt Christoph over Stellas bekentenis en zegt dat hij Lale hierover zal informeren. Op Christophs advies besluit hij eerst bewijzen tegen Stella te verzamelen. Ondertussen maakt Maxi Lale duidelijk dat Theo en zij alleen goede vrienden zijn.



Donderdag 30 januari 2025 - aflevering 4289

Ana is diep geraakt door de oproep van Philipp, maar probeert dit te verbergen. Philipp zelf denkt dat hij Ana erg gekwetst heeft. Katja maakt Christoph duidelijk dat zijn beschuldiging absurd is. Noch Werner, noch Alexandra geloven in Katja's schuld. Maxi worstelt met zichzelf: moet ze haar moeder helpen en zelf schuld bekennen? Greta geniet van de spannende, onbezorgde tijd met Luis. Ze vindt het vooral spannend dat zij en Luis nauwelijks iets van elkaar weten. Dat baart Yvonne zorgen, en Erik stelt voor om Luis voor een etentje uit te nodigen. Wanneer Hildegard Luis ontmoet, is ze verbaasd: Luis blijkt Luis Sommer, een getalenteerde kok.



Vrijdag 31 januari 2025 - aflevering 4290

Theo, Lale en Stella hebben afgesproken in de Bräustüberl. Tijdens de transplantatie wachten Nicole en Markus gespannen in het ziekenhuis en ze denken terug aan vroegere tijden. Ook Philipp kan zich niet op zijn werk concentreren, omdat hij de hele tijd aan Ana moet denken. Nicole bedankt Vincent voor zijn moed, maar dan verliest hij het bewustzijn. Christoph voert de druk op Maxi verder op en ze zoekt troost bij Alexandra. Markus hoort van Christoph dat hij nu ook Katja verdenkt en wordt boos op hem. Uitgeput geven Katja en Maxi aan elkaar toe dat ze niet weten hoe lang ze nog kunnen zwijgen.



