Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

zondag 8 maart 2026

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot in april. Tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 9 maart 2026 – aflevering 9336
Taye vertelt Max over Holly's zwangerschap. Cara moedigt Felix aan om Elle mee uit te vragen, en Andrew probeert zijn huwelijk weer op de rails te krijgen.


Dinsdag 10 maart 2026 – aflevering 9337
Leo heeft moeite om Krista's gedachten van Addison af te leiden. Felix laat Elle zitten om Cara en JJ te steunen, en Nicolette krijgt te horen dat er een appartement in Eclipse beschikbaar is.

Woensdag 11 maart 2026 – aflevering 9338
Krista wordt door Leo gedwongen om prioriteiten te stellen. Vera en Moira strijden om Monte, en Remi overweegt om terug naar Erinsborough te verhuizen om Cara en JJ te steunen.

Donderdag 12 maart 2026 – aflevering 9339
Elle moedigt Zac en Colton aan om elkaar niet op te geven. Holly's eerste echo maakt Andrew achterdochtig, en Karl vangt iets op over een nieuwe snelweg in de buurt.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.

