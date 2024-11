Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Milo heeft een gouden stem, maar ze voelt zich verplicht haar talent voor de buitenwereld verborgen te houden. Alleen met omwegen en leugens kan ze haar droom van een leven vol zang en muziek najagen.

Maandag 25 november 2024 - aflevering 147

De test is positief en Robyn zit in zak en as. Gelukkig is Milo er om haar te troosten. Nadat Otis slecht nieuws gekregen heeft, ontdekt ook hij dat Robyn zwanger is. Terwijl Milo te horen krijgt wie haar understudy wordt, heeft Sofia de rol van Rosa te pakken.



Dinsdag 26 november 2024 - aflevering 148

Milo ontdekt dat Liam Fran niet als understudy heeft gevraagd. Ze is boos omdat hij weer tegen haar heeft gelogen en stapt uit de popical. Al snel beseft ze dat ze misschien te snel een keuze heeft gemaakt. Terwijl Jesse Angelo confronteert over de gestolen micro's, bekent Otis aan Robyn waarom hij langer in Parijs gebleven is.



Woensdag 27 november 2024 - aflevering 149

De school bereidt zich voor op The Battle en voor de crew is het duidelijk: Milo moet de hoofdrol spelen, maar ze wil wel nog altijd een understudy. Angelo begint de popschool te appreciëren zonder dat hij het durft toegeven. Terwijl Maud Robyn confronteert met haar zwangerschap, vindt Lou een spoor naar Roxanne.



Donderdag 28 november 2024 - aflevering 150

Het is eindelijk zover: de eerste repetitie voor The Battle gaat van start. Wanneer Robyns kaart geweigerd wordt en ze geen geld meer krijgt van Maud, moet ze samen met Otis op zoek naar een oplossing. Terwijl Jasmien en Victorine nadenken over hoe lang ze hun relatie nog geheim moeten houden, verliest Lou zichzelf in drank en drugs nadat hij slecht nieuws te horen kreeg.



