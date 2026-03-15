Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

zondag 15 maart 2026

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 16 maart 2026 – aflevering 8529
Levi probeert Mackenzie zo goed mogelijk te steunen, terwijl ze sukkelt met haar gezondheid. Justin krijgt een kans bij een taxibedrijf. Irene begint plots alles weg te gooien, tot grote bezorgdheid van John en Leah. Lacey schakelt een privédetective in.


Dinsdag 17 maart 2026 – aflevering 8530
Irene overweegt om alles achter te laten en de wereld rond te reizen. Jo en Tane gaan samen iets drinken, maar Jo verzwijgt duidelijk iets. Lacey ontdekt dat Theo terug bij Justin aan de slag wil gaan. De spanning tussen Irene en John loopt hoog op.

Woensdag 18 maart 2026 – aflevering 8531
Remi is gestrest voor zijn optreden in Salt, zeker nu er veel op het spel staat tussen hem en Bree. Irene botst met Leah en Alf over haar reisplannen en ook Dana en Sonny maken ruzie. Abigail worstelt met problemen in de surfwinkel.

Donderdag 19 maart 2026 – aflevering 8532
Mali keert terug en ontdekt dat de surfwinkel in financiële problemen zit. Levi en Mackenzie blijven hoopvol na hun fertiliteitstraject. Na hun nacht samen beseft Bree dat ze Remi nog niet kan vergeven. Cash en Eden dromen van meer optredens.

Vrijdag 20 maart 2026 – aflevering 8533
Remi zit er helemaal door nadat Bree definitief een punt zette achter hun relatie. Dana verklaart Sonny haar liefde, maar krijgt weinig reactie. Mali twijfelt over Laceys toekomst in de surfwinkel. Irene laat haar huis schatten.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.



'So You Think You Can Dance' (VTM)

Na meer dan tien jaar is 'So You Think You Can Dance' terug. Ambitieuze dansers uit Vlaanderen en Nederland zetten alles op alles om de jury te overtuigen. Ze worden opgevangen door Wendy Van Dijk en Laura Tesoro, maar al snel is het tijd voor hun grote moment. Met een eigen choreografie tonen ze hun talent in hun favoriete dansstijl. De jury, met Dan Karaty, Nora Monsecour en Kenzo Alvares, kijkt scherp toe. Wie maakt indruk en wie moet zijn droom meteen opbergen?

'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.

